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ТАСС

В Сеуле заявили, что разведывательный спутник Южной Кореи превосходит аналог из КНДР

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Син Вон Сик
Син Вон Сик.
Источник изображения: res.heraldm.com

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик отметил, что спутник обладает лучшими по мировым стандартам характеристиками среди существующих спутников с синтезированной апертурой

СЕУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Технические возможности южнокорейских разведывательных спутников превосходят характеристики аналогов из КНДР. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик, следивший за пуском второго такого спутника Южной Кореи.

"Успех нынешнего пуска еще более упрочил потенциал нашей космической разведки. Технические характеристики второго разведывательного спутника настолько хороши, что не нуждаются в сравнении с северокорейскими. Мы гордимся, что наш спутник обладает лучшими по мировым стандартам характеристиками среди существующих спутников с синтезированной апертурой", - привело ведомство слова Син Вон Сика.

"Мы получили возможность следить за всей территорией Северной Кореи даже в плохую погоду, [принимая от спутника] точные и четкие данные", - добавил министр. Он напомнил, что в Сеуле планируют запустить еще несколько спутников до 2025 года. "У нас будет настолько подавляющее преимущество в разведке, что исчезнет необходимость сравнивать с Северной Кореей", - подчеркнул Син Вон Сик.

8 апреля в 08:17 (02:17 мск) ракета Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала со вторым южнокорейским разведывательным спутником с территории Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида. Спутник был успешно выведен на орбиту через 45 минут после старта. Первая попытка установления связи с наземной станцией в 09:11 провалилась, но вторая (в 10:57) оказалась успешной.

Первый южнокорейский разведывательный спутник был запущен 1 декабря на ракете Falcon 9 с базы Космических сил США в Калифорнии. 21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1", этому предшествовали две неудачные попытки. Ранее Син Вон Сик допустил, что КНДР могла бы попытаться форсировать запуск второго спутника, чтобы опередить Южную Корею. 

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