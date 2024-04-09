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ТАСС

Nikkei: Токио и Вашингтон могут договориться о совместном космодроме в Японии

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Флаги США и Японии.

Для этого сторонам будет необходимо подписать соглашение о защите ракетных технологий от утечек, пишет газета

ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Токио и Вашингтон могут договориться о сотрудничестве в строительстве и последующей совместной эксплуатации космодрома в Японии. Об этом сообщила газета Nikkei.

По ее данным, для развития такого партнерства сторонам будет необходимо подписать соглашение о защите ракетных технологий от утечек, поскольку такие технологии могут использоваться в том числе в военных целях. США добиваются заключения подобных договоров, когда их ракеты запускаются с площадок за пределами страны.

Подобное соглашение, по сведениям издания, могут обсудить 10 апреля японский премьер-министр Фумио Кисида и американский президент Джо Байден.

Среди других тем, которые могут затронуть лидеры двух стран, Nikkei назвала взаимодействие в области генеративного искусственного интеллекта и борьбу с дезинформацией.

Япония в последнее время уделяет много внимания развитию космической отрасли и поддерживает государственно-частное партнерство в этой сфере. В марте была принята соответствующая программа развития технологий, предполагающая выделение 1 трлн иен (около $6,6 млрд) в этих целях. 

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Страны
США
Япония
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