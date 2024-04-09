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ЦАМТО

Минобороны Греции приступило к закупке многоцелевых вертолетов UH-60M

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Источник изображения: Фото: news.lockheedmartin.com

ЦАМТО, 8 апреля. Правительство Греции 5 апреля подписало письмо с предложением и принятием предложения (LOA), официально подтвердив намерение закупить 35 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

Как сообщила корпорация Lockheed Martin, закупка будет реализована в рамках программы "Иностранные военные продажи".

По словам президента компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) Пола Леммо, UH-60M последнего поколения поддержат реализуемую Министерством обороны Греции программу модернизации парка вертолетной техники. Многоцелевой вертолет UH-60M в настоящее время эксплуатируют более 35 стран. Помимо вертолетов, пакет закупки также включает обучение личного состава и учебное оборудование.

Как сообщал ЦАМТО, власти Греции направили в США официальный запрос на покупку многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок" с целью замены состоящих на вооружении устаревших UH-1 в октябре 2023 года.

В декабре 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 35 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 1,95 млрд. долл.

Программу закупки 35 вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для вооруженных сил страны 2 апреля 2024 года одобрил комитет по вооружениям парламента Греции.

Новые UH-60M "Блэк Хок" заменят 56 состоящих на вооружении устаревших вертолетов UH-1. Как заявлено, приобретение новых вертолетов расширит возможности ВС Греции по проведению десантных операций. При этом вопрос с местом базирования вертолетного подразделения остается открытым после полного разрушения авиабазы "Стефановикео" штормом "Дэниел" прошлым летом.

По информации представителя компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin), на поставку вертолетов потребуется несколько лет. Сроки зависят, в том числе, от конфигурации заказанных UH-60M. Обычно между заключением контракта и первой поставкой проходит около трех лет. Предполагается, что соглашение на поставку будет включать двухлетнее обслуживание техники.

На вооружении ВС Греции в настоящее время состоят вертолеты S-70B. Кроме того, для ВМС недавно приобретены вертолеты MH-60R. Унификация вертолетного парка позволит снизить стоимость эксплуатации, упростит обучение и поддержку.

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Страны
Греция
США
Продукция
SH-60
UH-1 Iroquois
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