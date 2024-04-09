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ТАСС

Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея

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"Маршал Шапошников"
"Маршал Шапошников".
Источник изображения: militarynews.ru

В ходе пребывания в порту моряки-тихоокеанцы приняли участие в культурной и спортивной программах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) покинул порт Массауа государства Эритрея после завершения делового захода, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В ходе пребывания в африканском порту моряки-тихоокеанцы приняли участие в культурной и спортивной программах, подготовленных принимающей стороной. Личный состав фрегата "Маршал Шапошников" посетил с обзорными экскурсиями достопримечательности порта Массауа, а также провел товарищеские матчи с моряками ВМС Эритреи", - говорится в сообщении.

В ТОФ добавили, что сейчас фрегат "Маршал Шапошников" совершает переход в Красном море с выполнением поставленных задач в рамках дальнего морского похода. 

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Страны
Эритрея
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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1 комментарий
№1
09.04.2024 03:22
Эритрея это родина Пушкина А.С. на самом деле, у неё побережье в отличии от сухопутной Эфиопии, руководитель на встрече с В.В.Путиным  заявил о полной поддержке РФ во всем. При этом сама Эфиопия ужасно ненавидит друг-друга народами с автоматом, привыкшими к злобе ко всем соседям. Лучше нам дружить и кормить эритрейцев христиан, Сама 120млн.Эфиопия с новым ГЭС перекроет р.Нил как главный повод всех с ней повоевать со всех границ.
Рядышком в Джибути пекинцы вполне суперпорт уже построили для вывоза африканского сырья себе. Сдуру мы уже в Суданы собрались строить ВМБ и содержать их, зная что они главные противники Египта и самой Эфиопии. Короче, нам надо в Эритрее ВМБ и аэродром для Ан-124.
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