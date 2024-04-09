Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея

В ходе пребывания в порту моряки-тихоокеанцы приняли участие в культурной и спортивной программах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) покинул порт Массауа государства Эритрея после завершения делового захода, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В ходе пребывания в африканском порту моряки-тихоокеанцы приняли участие в культурной и спортивной программах, подготовленных принимающей стороной. Личный состав фрегата "Маршал Шапошников" посетил с обзорными экскурсиями достопримечательности порта Массауа, а также провел товарищеские матчи с моряками ВМС Эритреи", - говорится в сообщении.

В ТОФ добавили, что сейчас фрегат "Маршал Шапошников" совершает переход в Красном море с выполнением поставленных задач в рамках дальнего морского похода.