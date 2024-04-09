«Известия» показали тестирование робота-сталкера в зоне разминирования под Авдеевкой

Войска Вооруженных сил России продвигаются вперед от Авдеевки, сразу за ними следуют специалисты по разминированию дорог и кварталов города. О том, какие роботы и средства защиты помогают российским саперам, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

По его словам, саперы постоянно обновляют и испытывают новые виды техники, которые призваны обезопасить их работу. Например, на данном участке в разминировании территорий помогает робот-сталкер.

«Робот-сталкер сейчас проходит испытание под Авдеевкой, работает на этом поле. Судя по тому, что мы сейчас видим, он выдерживает подрывы всех боеприпасов, которые должен выдержать. Вот такие вот роботы облегчают работу и работников МЧС, и военных саперов в прифронтовой полосе», — отметил военкор.

Также тестируется новое снаряжение, которое работает, в первую очередь, на безопасность личного состава. Это и средства индивидуальной бронезащиты саперов, и роботы для безопасного досмотра, и защита от беспилотников, которые обычно угрожают группам разминирования, — в частности, ружье Вепрь-12 «Молот».

«Это ружье Вепрь-12 «Молот» эффективно очень против дронов. На подлете легко сбивает их. Так как из него стреляют дробью и на ближней дистанции, можно легко его снести. Прикрываем группу, чтобы их не подорвали», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Текила.

Ранее, 30 марта, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу саперов Росгвардии, которые продолжают деактивировать взрывоопасные предметы в Запорожской области. Они рассказали, что используют роботизированную технику, которая позволяет не приближаться к опасному объекту.

Ранее, 26 марта, в Минобороны России показали, как саперы 1-го армейского корпуса южной группировки войск используют робототехнический комплекс «Уран-6» для разминирования освобожденных территорий под Авдеевкой. Благодаря их работе мирные жители, которые возвращаются на территории, знают, что их дом уже осмотрен и там безопасно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».