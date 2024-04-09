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РИА Новости

Сапер рассказал о защитных свойствах новой обуви

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Саперы
Саперы.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Сапер: новая обувь защищает ноги при подрыве на противопехотных минах

АВДЕЕВКА (ДНР), 8 апр – РИА Новости. Новые модели обуви для саперов способны защитить ноги при подрыве на противопехотных минах, модели ботинок уже используются инженерными подразделениями на авдеевском направлении, рассказал журналистам представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный".

"Для защиты нижних конечностей сегодня разработана специальная обувь и проходит войсковую апробацию здесь, где мы находимся (авдеевское направление). Несколько вариантов обуви – средство защиты сапера СЗС 10П – предназначено для командиров отделений, повседневной носки. Обеспечивает защиту - верхняя часть противоосколочная, нижняя часть защищает от подрыва на "Лепестке" (37 граммов взрывчатого вещества). Все эту мину прекрасно знают", - рассказ "Умный", демонстрируя одну из тестируемых в зоне СВО моделей ботинок под названием СЗС 10П.

Данная модель ботинок имеет 35-миллиметровую подошву из материала, стойкого к бризантному и фугасному воздействию взрыва. Обувь весит не более 2,5 килограммов. Другие ботинки СЗС 35 имеют более высокий класс защиты и предназначены не для комсостава, а для саперов.

"Защита обеспечивается от мин "Лепесток" ПФМ-1 и мины ПМН-4 (50 граммов взрывчатки) Масса обуви составляет не более 3,5 килограммов. Обувь выпускается всех типоразмеров, расцветка – хаки, черный и песочная. Для повышения эргономических характеристик – внутренняя часть обуви выполнена из "гортекса" (водостойкая и "дышащая" мембранная ткань), - рассказал "Умный".

Самым высоким классом защиты от противопехотных мин обладает модель "Паук". Со слов "Умного", он защищает от взрыва мины ПМН-2, которая содержит вдвое больше взрывчатки, чем ПМН-4 – а именно 100 граммов.

"Особенность конструкции данной обуви заключается в том, что у нас нет контактного подрыва мины под самой стопой. Точки подрыва вынесены за счет лапок вперед и назад. При подрыве происходит отлом ножки данной обуви. Крепление универсальное, позволяет регулировать размер от 40 до 45. Крепление по типу как на сноубордах используется", - рассказал "Умный".

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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