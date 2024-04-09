Саперы применяют робот "Скорпион" для разминирования Авдеевки

МО: саперы применяют робот "Скорпион" для снятия "растяжек" в Авдеевке

АВДЕЕВКА, 8 апр – РИА Новости. Саперы для разминирования Авдеевки в ДНР и его окрестностей от "растяжек" активно применяют небольшой робот "Скорпион", оснащенный в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой, рассказал журналистам представитель международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный".

В конце февраля, когда Авдеевка была освобождена российскими войсками, начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе" рассказал, что только за сутки инженерными подразделениями группировки войск "Центр" было обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельные взрывных устройств и мин-ловушек. В недавнем интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев.

"Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина "Скорпион". Основная ее задача как для помощников саперов - это траление "растяжек". Осуществляется это за счет специальных штанг. Они используются для траления мин ОЗМ, а плуги – для траления растяжек на земле – в частности, мин ПОМ-2", - рассказал "Умный".

"Скорпион" – легкий и компактный робот весом не более 30 кг. Максимальная скорость движения в городских условиях не менее 10 км/ч, а по грунту – не менее 5 км/ч.

Со слов "Умного", саперы могут досмотреть и поддеть подозрительный предмет с помощью "Скорпиона". А уже после этого подходить и проводить задачи по его обезвреживанию.

"Робот позволяет производить досмотровые мероприятия, спереди и сзади находятся камеры, которые регулируются по высоте. Используются видеокамеры, подсветка, ИК-подсветка. Также могут передаваться голосовые сообщения на пульт видеоуправления оператора", - рассказал военный.

"Умный" добавил, что робот также оснащен специальной тележкой, в которую можно положить ящик с тротилом массой до 25 кг для доставки заряда к разрушаемому объекту.