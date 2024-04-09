Робот-сапер "Сталкер" начал испытания под Авдеевкой

"ДСТ-Урал": робот-сапер "Сталкер" весом 27 тонн начал испытания под Авдеевкой

АВДЕЕВКА, 8 апр – РИА Новости. Тяжелый роботехнический комплекс разминирования "Сталкер" проходит испытания в зоне спецоперации под Авдеевкой в ДНР, рассказал журналистам представитель завода-изготовителя машины "ДСТ-Урал" (Челябинск).

"Данный комплекс разработан для очистки местности от взрывоопасных предметов, для проведения гуманитарного разминирования, предназначен для работы на всех типах полей. В нашей стране, к сожалению, нет аналогичных образцов. Есть только импортные машины. Отличает его цена и то, что произведен в России. Данный образец – опытный, который прибыл на испытания. Масса машины 27 тонн с рабочим органом – это вращающийся бойковый трал", - рассказал представитель "ДСТ-Урал" во время испытаний "Сталкера".

С его слов, разработчики использовали в роботе двигатель ЕМЗ мощностью 540 лошадиных сил. Максимальная скорость движения составляет до 10 км/ч, а при тралении - от 1 до 5 км/ч.

Машина управляется оператором с помощью пульта. Дальность управления машины в зоне спецоперации, где высокие радиопомехи, составляет в районе 1 км, а на удалении от линии соприкосновения - порядка 3 км. Также имеется командный пост, куда выводится изображение с четырех камер, находящихся на машине.

Как передает корреспондент РИА Новости, робот исследовал местность у одной из автодорог на авдеевском направлении, где могли находиться мины.

Работа инженерных подразделений осложняется постоянной опасностью применения противником разведывательных и ударных дронов. Для защиты от них организовано постоянное дежурство мобильных групп противодействия БПЛА, вооруженных специальными антидроновыми и гладкоствольными ружьями.

В ходе траления была обнаружена граница смешанного минного поля. Машина выдержала мощный взрыв противотанковой мины – у нее отлетел лишь расходный материал – защитный кожух трала, не влияющий на работу "Сталкера".

"В начале мы видели несколько подрывов – это, предположительно, противопехотные мины ПМН-2 или ПМН-4. Далее мы обнаружили границу противотанкового минного поля. Сработала мина ТМ-62, предположительно. Машина выполнила свою задачу и отошла на исходный рубеж. При этом полностью проделан проход для дальнейшей работы саперам", - рассказал представитель завода.