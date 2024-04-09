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ТАСС

В группировке войск "Юг" разработали транспортер для подвоза боекомплекта на передовой

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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Разработка способна развивать скорость до 20 км/ч и эвакуировать раненых

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения группировки войск "Юг" разработали компактный электрический транспортер для подвоза боекомплекта бойцам на передовой. Как сообщили в Минобороны РФ, вскоре создатели устройства планируют установить на него стрелковое вооружение для использования в качестве средства огневой поддержки.

"Военнослужащие одного из ремонтно-восстановительных подразделений Южной группировки войск разработали и приступили к полевым испытаниям радиоуправляемого транспортера для доставки боеприпасов и продовольствия подразделениям, находящимся на передовой. Собранная российскими военнослужащими техника способна преодолевать до 12 километров с полезной нагрузкой до 150 килограммов", - отметили в ведомстве.

Разработка оборудована четырьмя электрическими мотор-колесами, она способна развивать скорость до 20 км/ч и эвакуировать с передовой раненых. Создатели планируют также провести испытания агрегата в качестве средства огневой поддержки, установив на него стрелковое вооружение.

"С нового года сделано уже восемь единиц, в работе пять. Пять уже работают на переднем крае. Все тестируется, недоработки устраняем, дорабатываем. Физическая составляющая - независимая подвеска, запас хода в районе 10-12 километров, грузоподъемность - 150 килограммов", - привели в ведомстве слова мастера-электрика ремонтно-восстановительного подразделения с позывным Камаз. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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