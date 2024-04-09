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ТАСС

МО РФ: уничтожающий противотанковые мины робот "Сталкер" испытали в ходе спецоперации

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Саперы международного противоминного центра РФ во время работы на пункте управления БПЛА
Саперы международного противоминного центра РФ во время работы на пункте управления БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Комплекс разминирования позволяет проделывать сплошной проход в полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунте на глубине до 30 см, уточнили в военном ведомстве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Новейший роботизированный комплекс разминирования "Сталкер", способный уничтожать противотанковые мины, испытан в интересах Минобороны РФ на авдеевском направлении спецоперации. Об этом сообщили в ведомстве.

"Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) провели боевые испытания новейшего роботизированного комплекса разминирования "Сталкер" в ходе зачистки района местности от взрывоопасных предметов и установленных мин на авдеевском направлении", - отметили в МО.

Комплекс разминирования представляет управляемую гусеничную машину весом около 30 тонн с установленным на ней бойковым тралом. Он позволяет проделывать сплошной проход в полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунте на глубине до 30 см, уточнили в ведомстве.

Машина оснащена гидростатической трансмиссией и двигателем мощностью 540 лошадиных сил, управление осуществляется оператором с помощью пульта на дистанции до 1 км. Ему доступно изображение с четырех камер, установленных на "Сталкере".

"Кроме этого, апробацию военнослужащими в боевых условиях проходят и другие новинки средств разминирования, такие как дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования "Скорпион", специальный автомобиль "Патруль-ИВ", а также используемый для защиты военнослужащих от осколков мин и снарядов специальный баллистический защитный костюм "БЗК", - добавили в Минобороны. 

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