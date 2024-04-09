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ТАСС

Военный заявил, что ПТРК "Фагот" эффективно уничтожает любую бронированную технику ВСУ

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Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот"
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Невар

В первую очередь российские бойцы пытаются попасть в ту часть техники, где находится боекомплект, сообщил командир взвода ПТРК артиллерийского соединения группировки войск "Восток" с позывным Старый

ДОНЕЦК, 8 апреля. /ТАСС/. Расчеты переносных противотанковых комплексов (ПТРК) "Фагот" способны уничтожить любую бронированную технику украинских сил, сообщил ТАСС командир взвода ПТРК артиллерийского соединения группировки войск "Восток" из Бурятии с позывным Старый.

"У этих комплексов кумулятивный снаряд. Он прожигает любую бронированную технику и взрывается внутри машины. В основном стараемся попасть в ту часть, где БК [боекомплект]", - сказал боец.

По словам командира, место будущей засады определяется по данным разведки. "Разведка дает цели, которые уже уточнены. Расчет выдвигается на позицию. <...> Создаем маскировку и конкретно уже ждем, когда пойдет колонна - бронированная, легкобронированная техника", - пояснил боец.

ПТРК способен поражать цели на расстоянии до пяти километров. Но для более точной работы расчеты находятся на расстоянии нескольких сотен метров, когда цель находится в прямой видимости оператора.

Одна из главных задач после выстрела - максимально быстро успеть покинуть боевую позицию, поскольку место нахождения расчетов автоматически вскрывается.

Артиллерийское соединение группировки войск "Восток" из Бурятии помогает штурмовым подразделениям развивать наступление на угледарском направлении. На счету бойцов сотни пораженных целей. 

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