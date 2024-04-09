Источник сообщил, что старт "Ангары-А5" 9 апреля планируется около 12:00 мск

Предстоящий пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с тяжелыми ракетами-носителями "Ангара" на Восточном

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован около 12:00 мск 9 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли РФ.

"На данный момент старт намечен примерно на 18 часов по местному времени (около 12:00 мск - прим. ТАСС)", - сообщил собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее Роскосмос сообщил, что первый старт "Ангары-А5" с Восточного запланирован на вторник, 9 апреля. Предстоящий пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с тяжелыми ракетами-носителями "Ангара" на Восточном.

Строительство стартовой инфраструктуры для ракет "Ангара" на Восточном началось в 2018 году. В конце 2023 года технический и стартовый комплексы были испытаны с применением полноразмерного электрозаправочного макета "Ангары".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, в которых используются экологически чистые компоненты топлива. На сегодняшний день ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк - легкая "Ангара-1.2" отправилась с космодрома 9 июля 2014 года, а 23 декабря того же года прошел старт тяжелой "Ангары-А5". Всего с Плесецка стартовало шесть ракет "Ангара" - три легких и три тяжелых.