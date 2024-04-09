Второй разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту

К 2025 году в Сеуле планируют запустить пять таких аппаратов для наблюдения за КНДР с интервалом в два часа, сообщило агентство Yonhap

СЕУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела второй южнокорейский разведывательный спутник на орбиту. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

"Второй военный разведывательный спутник ВС Республики Корея примерно в 09:02 (03:02 мск) успешно отсоединился от ракеты и вышел на целевую орбиту", - заявили в министерстве. Согласно планам, около 09:11 спутник должен был установить связь с "иностранной наземной станцией".

Ракета Falcon 9 стартовала с территории Космического центра им. Джона Кеннеди в американском штате Флорида 7 апреля по местному времени, но в 08:17 по сеульскому времени 8 апреля (02:17 мск 8 апреля).

Техническое оснащение спутника позволяет собирать данные вне зависимости от погодных условий, указывает Yonhap. Всего в Сеуле планируют запустить пять разведывательных аппаратов к 2025 году, это позволит обеспечить наблюдение за КНДР с интервалом в два часа.

Первый южнокорейский разведывательный спутник был запущен 1 декабря на ракете Falcon 9 с базы Космических сил США в Калифорнии. 21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1", этому предшествовали две неудачные попытки.