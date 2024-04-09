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ТАСС

Разработчик сообщил, что в СВО начали применять гексакоптер МиС-35

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Гексакоптер МиС-35
Гексакоптер МиС-35.
Источник изображения: birds-eye.ru

Вскоре дрон запустят в серийное производство, сообщили в конструкторском бюро "МиС"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. В зоне спецоперации начали применять новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35, представляющий из себя гибрид FPV-дрона, "Мавика" и украинского сельскохозяйственного беспилотника-тяжеловеса "Баба Яга". Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "МиС".

"МиС-35 уже применяется в зоне СВО. В аппарате совмещены преимущества FPV-дрона, "Мавика" и "Бабы Яги". В настоящее время мы расширяем зону поставок, а также количество поставляемых аппаратов. Дрон проходит завершающий этап испытаний перед началом серийного производства. Работа ведется при содействии Первой академии беспилотных систем (Ярославль), опытные операторы с боевым опытом оказывают консультационную поддержку специалистам нашего конструкторского бюро", - заявили в организации.

В КБ отметили, что в аппарате объединены такие преимущества, как возможность получения стабилизированного изображения высокого качества, а также помехоустойчивая связь. "От "Мавика" мы взяли комфорт: это стабилизированная камера, а также простота управления, потому что FPV-дроном сложно управлять, операторы об этом знают. Также от FPV у МиС-35 работа на нестандартных частотах, поскольку стандартные частоты "Мавика" давно глушатся противником. РЭБ-установки сейчас очень быстро адаптируются под новые частоты. Поэтому единственная возможность для разработчиков бороться со средствами РЭБ противника - это постоянно менять рабочую частоту, чем мы и занимаемся", - рассказали в бюро "МиС".

По словам собеседника ТАСС, грузоподъемность МиС-35 составляет 4,5 кг. "У "Бабы Яги" этот показатель может доходить до 15 кг. Параллельно нами ведется разработка более крупного образца с большей грузоподъемностью. В дальнейшем аппарат будет производиться с большей грузоподъемностью - до 15 кг, как и у украинского дрона", - подчеркнули в организации.

Также в КБ объяснили, почему изначально была сделана ставка на меньшую взлетную массу и размеры беспилотника. "Нам удалось подобрать малошумную винтомоторную группу. Минусы "Бабы Яги" в том, что это огромный дрон, его слышно на большой дистанции. Наш аппарат малошумный и обладает меньшими габаритами, благодаря чему МиС-35 сложнее увидеть и услышать. Кроме того, "Бабу Ягу" противник возит на автотранспорте. У нас же система транспортировки подобна дронам Mavic/Matrice, МиС-35 также транспортируется в сложенном виде в герметичном кейсе, поэтому бойцы способны самостоятельно доставить БПЛА до места выполнения задачи.

В КБ уточнили, что применение МиС-35 позволяет наносить точечные удары с более гарантированным результатом. "Баба Яга" несет две-три мины, МиС-35 - одну, но с большим шансом поражения цели. Важно учитывать, что не всем подразделениям нужна высокая грузоподъемность аппарата: все зависит от тактики боевого применения. В определенных ситуациях лучше наносить точечные удары с высокой точностью. Также одним из главных преимуществ является наличие системы "Поводырь", благодаря которой МиС-35 может автономно выйти из зоны действия РЭБ по направлению точки взлета без использования спутниковой навигации", - подчеркнули в организации.

Максимальная скорость полета МиС-35 - 63 км/ч. Время полета - 45 минут без полезной нагрузки, с грузом 3,5 кг - 32 минуты, с грузом 4,5 кг - 21 минуту. Боевой радиус применения с полезной нагрузкой - 9 км. 

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