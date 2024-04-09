KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур

KMZ построит более 150 катеров для силовых структур на два млрд рублей

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году более 150 катеров для силовых структур, соответствующие контракты на сумму более 2 миллиардов рублей подписаны, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500.

"Объем заказов на катера размерами до 20 метров на 2024 год перевалил за 150 единиц на сумму более 2 миллиардов рублей", - сказал Даниленко.

Для выполнения соответствующих планов по производству KMZ задействовал одновременно сразу шесть своих заводов в Ленинградской области. Сборка корпусов катеров идёт одновременно на 10 стапелях.

По его словам, одновременно с этим на производстве холдинга развернули изготовление всех сопутствующих комплектующих: судовой мебели, капитанских кресел, тентов, остекления, прицепов для перевозки катеров.

"По объемам производства KMZ стал крупнейшим на северо-западе центром маломерного судостроения", - сказал Даниленко.