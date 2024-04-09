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В Польше заявили об изменивших ситуацию на поле боя на Украине российских бомбах

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Interia: бомбы РФ с УМПК значительно изменили ситуацию на поле боя на Украине

Российские военные успешно используют бомбы с модулем УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции), превращая их в высокоточное оружие поражения. Об этом сообщил обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский (Marcin Jablonski).

По его словам, модули УМПК указывают на то, что российские войска способны успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта. «Сегодня они массово применяются на украинском фронте, являясь одним из самых эффективных видов оружия в российском арсенале», — отметил он.

Яблоньский добавил, что бомбы с УМПК значительно изменили ситуацию на поле боя на Украине. По его словам, с помощью модуля можно «улучшить тысячи бомб в российском арсенале». «Модуль УМПК — это специальное "приспособление" для так называемых "глупых бомб" ФАБ-250, -500 и -1500, которые неуправляемы, а дальность их действия напрямую зависит от того, как близко подлетит к цели сбрасывающий их самолет», — пояснил обозреватель.

Ранее Министерство обороны России показало бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК, который превращает свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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