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ТАСС

The Economist сообщил об уничтожении ВС РФ американских ЗРК Patriot на Украине

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

По данным издания, уничтоженные комплексы использовались для защиты украинских городов

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных США на Украину. Об этом сообщил со ссылкой на источники британский журнал The Economist.

Он не уточняет, о каком количестве вооружения идет речь. В то же время издание отметило, что уничтоженные комплексы "использовались для защиты городов, таких как Харьков".

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев оказался в очереди за ЗРК Patriot и ракетами к ним, а с Западом сложно договориться о новых поставках. 4 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны - члены альянса намерены изучить возможность предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также ракет и запчастей для них. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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Минoбороны РФ
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