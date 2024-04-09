Российские танкисты лишили Т-72 уязвимости

Российские танкисты усилили уязвимую зону Т-72Б3 динамической защитой

Российские танкисты повысили защищенность танка Т-72Б3, лишив его уязвимой зоны возле люка механика-водителя. Танк усилили дополнительной динамической защитой, сообщает Telegram-канал «В свете событий».

В ходе полевой модернизации Т-72Б3 получил козырек с шестью блоками динамической защиты над люком. Конструкцию сделали откидывающейся, поэтому защита не мешает механику-водителю занимать или покидать свое место.

Эта модернизация обеспечит защиту от FPV-дронов, атакующих верхнюю полусферу машин, и сбрасываемых в открытые люки техники гранат.

В марте появилось видео, демонстрирующее превращение трофейной боевой машины пехоты в российскую модификацию БМП-1АМ «Басурманин». Бойцы ремонтного батальона установили на БМП новый боевой модуль.

В декабре в зоне специальной военной операции заметили российский танк Т-90М с массивной решетчатой конструкцией, которая защищает крышу и заднюю часть башни танка от дронов. Козырек усилили динамической защитой «Контакт-1».