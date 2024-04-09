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ТАСС

МО РФ: решения по итогам испытаний трофеев можно учитывать при разработке новой техники

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Отремонтированная БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении
Отремонтированная БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении.
Источник изображения: РИА Новости

Также они будут учитываться при модернизации существующей техники, пишет "Красная звезда"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Решения, реализованные в конструкции захваченной в ходе специальной военной операции (СВО) трофейной зарубежной техники, могут быть приняты во внимание при модернизации и разработке отечественных вооружений. Об этом говорится в материалах, опубликованных в газете "Красная звезда".

"Было организовано изучение образцов трофейной зарубежной техники, проведен ее сравнительный анализ. Стоит отметить, что по итогам испытаний стало возможным принять во внимание отдельные реализованные в их конструкции технические решения при модернизации и разработке отечественных образцов вооружения и техники", - говорится в тексте.

Кроме того, в нем упоминается доработка программно-технического комплекса танков Т-90М, позволяющего вести стрельбу с закрытых огневых позиций в автоматизированном режиме, а также средств снижения заметности, применяемых также в Т-72БЗМ и Т-80БВМ. 

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