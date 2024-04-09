Более 250 изменений в конструкцию автомобилей и бронетехники внесли за время СВО

В частности, была завершена разработка комплектов дополнительного бронирования для автомобилей "Камаз" семейства "Мустанг", "Урал" семейства "Мотовоз-1" и УАЗ "Патриот"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 250 решений по упрощению конструкции и повышению защищенности внедрено в российскую бронетанковую и автомобильную технику за время проведения СВО. Об этом говорится в материалах, опубликованных в газете "Красная звезда".

"За время проведения СВО в рабочую конструкторскую документацию по образцам бронетанковой и автомобильной техники и вооружения внедрено уже свыше 250 решений по упрощению конструкции, повышению защищенности и надежности", - говорится в тексте.

Отмечается, что в том числе завершена разработка комплектов дополнительного бронирования для автомобилей "Камаз" семейства "Мустанг", "Урал" семейства "Мотовоз-1" и УАЗ "Патриот".