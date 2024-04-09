Войти
ТАСС

Более 250 изменений в конструкцию автомобилей и бронетехники внесли за время СВО

262
0
0
Бортовой автомобиль семейства "Мустанг"
Бортовой автомобиль семейства "Мустанг".
Источник изображения: Сергей Куксин / РГ

В частности, была завершена разработка комплектов дополнительного бронирования для автомобилей "Камаз" семейства "Мустанг", "Урал" семейства "Мотовоз-1" и УАЗ "Патриот"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 250 решений по упрощению конструкции и повышению защищенности внедрено в российскую бронетанковую и автомобильную технику за время проведения СВО. Об этом говорится в материалах, опубликованных в газете "Красная звезда".

"За время проведения СВО в рабочую конструкторскую документацию по образцам бронетанковой и автомобильной техники и вооружения внедрено уже свыше 250 решений по упрощению конструкции, повышению защищенности и надежности", - говорится в тексте.

Отмечается, что в том числе завершена разработка комплектов дополнительного бронирования для автомобилей "Камаз" семейства "Мустанг", "Урал" семейства "Мотовоз-1" и УАЗ "Патриот". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 10:23
  • 663
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 10:01
  • 2
Т-14 vs Т-90М и пр.
  • 09.04 08:56
  • 19
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 09.04 03:22
  • 1
Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея
  • 09.04 01:46
  • 1
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
  • 09.04 01:20
  • 1
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
  • 08.04 13:43
  • 2
Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
  • 08.04 03:10
  • 1
В МИД РФ оценили встречу высокого уровня в формате Армения – США – ЕС
  • 08.04 00:30
  • 9
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.04 23:37
  • 465
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.04 19:50
  • 0
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 07.04 15:01
  • 10
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 07.04 14:49
  • 4
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 07.04 14:44
  • 2
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
  • 07.04 14:42
  • 1
В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах