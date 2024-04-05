Польша. Прибалтика. Скандинавия. Не сотрутся ли США о земную ось?.

На днях заместитель начальника командования материально-технического обеспечения сухопутных войск США генерал-лейтенант Крис Мохан рассказал о планах размещения запасов для американской дивизии вблизи Полярного круга.

“Мы приняли двух новых союзников по НАТО. Это означает для Крайнего Севера расширение нашего присутствия, в том числе и с точки зрения армейских запасов”, – сказал генерал-лейтенант Крис Мохан.

По его словам, кроме запасов ВВСТ в регионе появиться группа военнослужащих, занимающаяся планированием, проведением операций и обучением войск. Кроме того, хранение техники и оружия в Скандинавии позволит Пентагону изучить особенности применения войск в условиях экстремальных холодов. Также будет интересно изучить влияние экстремальных температур на материалы и военнослужащих.

Стоит отметить, что на 2025 финансовый год ВС США получат порядка 550 млн долларов для расширение географии мест заблаговременного хранения ВВСТ в Скандинавии. В рамках этого плана, помимо размещения новой дивизии ВС США, планируют довести военные запасы для развертывания полноценного армейского корпуса, включая две танковые бригады, по одной мотопехотной и артиллерийской бригаде, системы ПВО/ПРО, инженерные войска, медицинские и обеспечивающие подразделения.

“Независимо от времени, когда Пентагон примет решение о размещении войск в Скандинавии, сегодня пред нами стоит задача увеличить запасы для развертывания дивизии”, – добавил Мохан.

В свою очередь, для указанных целей будут возведены дополнительные склады на уже действующих американских базах заблаговременного хранения запасов в Северной Европе. Кроме того, предусмотрено строительство новых объектов и модернизация существующих, прежде всего для хранения и обслуживания ствольной и реактивной артиллерии. По словам Мохана, эти меры позволят оперативно принять крупные силы из США.

В свою очередь американский генерал пояснил, что Европейские запасы подверглись серьезной нагрузке с начала 2022 года. Первоначально ВС США переместила тяжелую бригадную группу из южной Германии на четыре полигона в Польше, а также на площадки в Балтийском регионе. Они были рассчитаны для обеспечения развертывания 3-й пехотной дивизии ВС США.

“Польша для размещения запасов ВС США построила в Повидз современный объект, модернизировала железнодорожные линии и энергетическую инфраструктуру”, – рассказал Мохан.

Кроме того, американский генерал сообщил, что устаревшие РСЗО, отправленные на Украину из американских запасов, сегодня заменяются современными моделями.

“По мере схода с конвейера они сразу же направляются для американского контингента в Европе”, – подчеркнул генерал Мохан.

По словам Мохана, в настоящее время персонал базы Повидз занят подготовкой ВВСТ для выдачи ВС США запасов для участия в Defender Europe-24, крупнейших учениях ВС США в Европе. Для восполнения запасов туда же перебрасывается очередной бригадный комплект техники.

“Там есть аэродром, достаточно большой даже для посадки космического челнока”, – уточнил Мохан.

В 2020 году генерал Эдвард Дэйли, который тогда возглавлял Командование материально-технического обеспечения сухопутных войск США, заявил: “Мы стремимся перераспределить армейские запасы, которые находятся на складах заблаговременного хранения, с учетом увеличивающейся конкуренции между великими державами. Эти запасы необходимы как для сдерживания великих держав, так и для прямого вооруженного противостояния с ними”.

Как мы видим, вступление Финляндии и Швеции в НАТО послужило очередным прикрытием для передислокации дополнительных американских войск в Северную Европу. Заявленное же повышение военной безопасности региона Балтийского моря, на фоне переброски американских войск в Польшу и Прибалтику, а также присутствие еще одного армейского корпуса в Скандинавии, делает этот регион исключительно взрывоопасным.

Николай Крылов