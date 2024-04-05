Беларусь всерьёз готовится к возможной агрессии НАТО.

По сообщениям пресс-службы минобороны Беларуси, в двух районах южных областей республики (на границе с Украиной) в период с 2 по 4 апреля организованы учения территориальной обороны. Отмечается, что целью учений является «совершенствование навыков офицеров запаса в руководстве подчиненными силами территориальной обороны, а также обучение личного состава воинских частей территориальных войск выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны». Кроме того, предусмотрено привлечение добровольцев народного ополчения для участия в обеспечении мер военного положения.

Учитывая также, что на белорусских полигонах на постоянной основе проводятся различные мероприятия по боевой подготовке соединений и воинских частей, перемежающиеся с проверками боевой готовности вооружённых сил, следует констатировать, что Беларусь всерьёз готовится к возможной агрессии со стороны стран НАТО при активном содействии Украины.

Необходимо заметить, что в процессе подготовки к вероятному нападению противника официальный Минск предпринимает практически все необходимые меры по повышению боевого потенциала национальных вооружённых сил. Особое место среди них занимают поставки в войска новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). При этом важным критерием их отбора является, конечно же, опыт специальной военной операции.

К слову, в мире никто уже и не скрывает, что СВО, проводимая российской армией на Украине, рассматривается экспертным сообществом как источник самых передовых знаний о ведении современного вооружённого конфликта, а территория самой «незалежной» – как большой универсальный полигон.

Например, даже армия США, которая продолжает готовиться к будущей войне с КНР в АТР, где основной ударной силой американцы видят морскую пехоту, сейчас ускоренно меняет концепцию своей логистики и учитывает происходящее на Украине в структуре боевой подготовки. Так, вместо крупных тихоходных кораблей снабжения американские военные делают ставку на БПЛА и замаскированные склады. Они пытаются приспособиться к угрозе применения противником дальнобойных средств поражения и разведки. Также предусматривается широко задействовать искусственный интеллект и 3D-печать. При этом для БПЛА предусмотрен широкий спектр задач – от уничтожения (защиты) объектов до выполнения функций беспосадочных контейнеровозов, обеспечивающих снабжение подразделений (отделение, взвод, рота).

Возвращаясь к поставкам в белорусскую армию нового и современного оружия, следует напомнить, что ещё в феврале текущего года председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на подведении итогов деятельности ведомства и его организаций в 2023 году определил и основные задачи на 2024 год. «Однозначно очень много внимания будет уделяться таким направлениям, как ракетостроение и борьба с беспилотными летательными аппаратами. На сегодня это ключевое», – заявил журналистам Дмитрий Пантус. При этом председатель ГВПК отметил, что в части поражения низколетящих беспилотных летательных аппаратов ведётся работа над созданием комплекса на новых принципах поражения. Затрагивая тему ракетостроения, Дмитрий Пантус, понятно, по каким причинам, не прибегая к конкретике, отметил, что «продолжается целый ряд проектов в области ракетостроения, идут практические испытания».

Кроме того, по словам председателя Госкомвоенпрома, в прошлом году уже более десяти новых изделий поставлено на вооружение белорусской армии. В этом году пойдёт в серийное производство «Сапфир МГУ».

«Сапфир МГУ» – это гранатометный комплекс нового поколения с универсальными возможностями для быстрого поражения различного типа целей как на открытой местности, так и в укрытиях (железобетонных, кирпичных и иных сооружениях), а также бронетехники. Многоцелевая боевая часть обеспечивает реализацию разных режимов работы гранатомета. Возможна и стрельба из закрытого пространства. Гранатометный комплекс позволяет вести огонь как одиночным изделием, так и кластером до четырех изделий в зависимости от физических способностей бойца.

Как заявили белорусские оружейники, за гранатометным комплексом «Сапфир МГУ» последуют более модифицированные изделия, более крупногабаритные. То есть всё то, что будет способствовать повышению боевого потенциала Вооружённых Сил Республики Беларусь.

Владимир Вуячич