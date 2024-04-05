Армию Германии подготовят к претензиям соседей.

Эксперты оценили планы Бориса Писториуса по реформе бундесвера

Министр обороны ФРГ намерен пересмотреть структуру ВС Германии. Предлагаемые им реформы заключаются в создании единого оперативного командования армией, а также внедрением нового рода войск, действующего в информационном пространстве. В чем заключается суть этой реформы и какие риски она может нести как для России, так и для остальных стран Европы?

В ФРГ планируют ввести систему единого оперативного командования вооруженными силами. С данной инициативой выступил министр обороны страны Борис Писториус, сообщает Spiegel. Согласно его плану, бундесвер ожидает масштабная реструктуризация, призванная "приспособить армию страны к новым вызовам".

Помимо ВВС, ВМС и Сухопутных войск в состав вооруженных сил Германии войдут войска информационных операций, которые будут специализироваться на средствах радиоэлектронной борьбы, разведке, защите электронной инфраструктуры и организации киберопераций. При этом каких-либо кадровых решений в рамках планируемого обновления бундесвера не анонсировано.

"Ситуация в сфере европейской безопасности значительно ухудшилась. Армия страны должна быть реформирована. Только так она сможет занять оптимальное положение, особенно при необходимости обороны. Всем должно быть ясно: мы защищаем нашу страну и наших союзников. Никто не должен задумываться о возможности нападения на Германию", – прокомментировал свое предложение Писториус.

Издание отмечает, что одной из целей реформ станет устранение структур, выполняющих схожие задачи. Так, у ФРГ уже имелось оперативное командование в Швиловзе, отвечавшее за планирование зарубежных операций бундесвера. При этом в Берлине был создан территориальный штаб национальной обороны.

Ведомства выполняли разные задачи, однако направления их работы зачастую пересекались. Таким образом Писториус хочет ликвидировать дублирование обязанностей различных структур, чтобы устранить излишнюю бюрократизацию и конкуренцию в рядах армии. Переосмысление структуры вооруженных сил Германии укладывается в более широкий процесс милитаризации страны.

Так, ранее в ФРГ активно обсуждалось возвращение всеобщей воинской обязанности к 2025 году, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В марте журнал Spiegel также сообщал, что министр обороны ФРГ поручил уже к 1 апреля предоставить ему варианты приемлемой модели призыва в текущих условиях.

Подчеркивалось, что за основу планируется взять действующую в Швецию систему, в рамках которой ежегодно на службу поступают около 10% обучающихся. Для ФРГ это означало бы привлечение 40 тыс. новобранцев, что само издание называет крайне нереалистичной цифрой. При этом сам Писториус в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности говорил о намерении ограничиться призывом трех-четырех тысяч человек.

Растут и зарубежные амбиции бундесвера. Так, уже в понедельник в Литву прибудут первые немецкие соединения, присутствие которых на территории страны было согласовано еще в декабре прошлого года. Напомним, в Литве будут находиться 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн – Вестфалия и 122-й бронетанковый пехотный батальон из Баварии.

Кроме того, в феврале прошлого года издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды готовятся интегрировать свои сухопутные войска в состав немецкой армии. Отмечается, что 13-я легкая бригада, базирующаяся в Ойршоте, перейдет под командование 10-й танковой дивизии ФРГ. Таким образом, Берлин получил под контроль объединение размером в 50 тыс. военных.

Позже Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и техники. Все это синхронизировано с планами НАТО по созданию "военного Шенгена" на всей территории альянса. В результате не только ФРГ, но и США получают возможность беспрепятственной переброски войск с запада ЕС (голландские порты) на восточный фланг НАТО.

Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что общее напряжение от милитаризации Германии усилила и утечка разговора немецких офицеров, обсуждавших возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Несмотря на то, что власти страны пытались отрицать планы по конфликту с Россией, возросшие расходы на бундесвер и постепенное усиление войск ФРГ не могут не настораживать Москву.

"Изменения в структуре армии понадобились сейчас из-за существенных изменений геополитической ситуации в мире. Последние 30 лет правительство откровенно пренебрегало интересами армии. ФРГ с опозданием реагирует на международную нестабильность. Надеюсь, что цели реформы будут достигнуты, но верю в это слабо", – сказал газете ВЗГЛЯД Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

По его словам, любая страна имеет право владеть боеспособной армией, которая способна защитить свою территорию. "С помощью данных мер ФРГ посылает сигнал внешнему миру: не трогайте нас, мы умеем обороняться и прикладываем максимум усилий для совершенствования войск. Кроме того, так руководство Германии показывает народу, что несмотря на опустевший кошелек граждан, правительство тратит деньги на нужные для государства вещи", – отмечает он.

"Технически ФРГ способна внедрить необходимые в армии изменения,

однако ментальная готовность населения к новой реальности вызывает большие вопросы. Патриотизм в обществе долгое время считался ругательным словом. Выросло целое поколение людей, негативно относящихся к Германии. Тех, кто любил свою страну, сразу записывали в правые радикалы. Солдат без веры в собственную страну обречен на поражение в бою", – подчеркивает собеседник.

Он полагает, что текущие реформы армии Германии можно связать с еще одной причиной – подготовкой к вероятному приходу к власти в США Дональда Трампа: "Он давно поставил условие, по которому страны НАТО должны либо больше платить, либо защищать себя сами. Это одна из причин, по которой ФРГ проводит милитаризацию".

"Для России данные реформы никакого риска не несут. Германии нужно обеспечить хотя бы собственную безопасность. Если ЕС распадется, то у многих бывших друзей, таких как Польша, возникнут претензии к ФРГ. С Москвой же принципиальных разногласий у Берлина нет. Не думаю, что обе страны всерьез рассматривают возможность войны друг с другом", – отметил Гердт.

В целом инициатива Писториуса по оптимизации системы управления бундесвером является продолжением его последовательной политики по реформированию немецкой армии, считает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

"Он хочет придать вооруженным силам более эффективную структуру, что позволит им выполнять новые задачи.

Тем самым Писториус посылает несколько сигналов. Во-первых, он показывает, что продолжает инициативно руководить процессом реформирования бундесвера. Во-вторых, так министр показывает, что немецкая армия ищет оптимальную структуру управления для того, чтобы адекватно реагировать на внешние и внутренние кризисы", – отмечает эксперт.

"Однако надо иметь в виду, что на данный момент мы обсуждаем только предложение. Нет гарантий, что оно реализуется в полном объеме или же вообще увидит свет. У Писториуса есть влиятельные оппоненты как внутри министерства обороны, так и в его партии СДПГ. Эти люди могут по разным причинам тормозить инициативы чиновника", – подчеркивает собеседник.

Он отмечает, что милитаризацией этот процесс можно назвать лишь условно: "Темпы перевооружения бундесвера остаются на достаточно низком уровне. Процессы, касающиеся реформирования организационно-штатной структуры, например, дебюрократизация, также пока далеки от достижения крупных результатов".

"Таким образом, "милитаризация" ФРГ до сих пор не противоречит воззрениям США на будущее Европы. Американцы едва ли не больше всех заинтересованы в том, чтобы бундесвер успешно прошел период реформирования и стал более эффективной армией в составе Евросоюза", – поясняет он.

"Те меры, которые сейчас предпринимает Россия в отношении угроз своей безопасности, уже отталкиваются от возможных действий со стороны Евросоюза в целом и Германии в частности. Не стоит остро реагировать на каждое заявление министра обороны ФРГ, но важно продолжать следовать заданному курсу и трезво оценивать потенциальные возможности столкновения с игроками ЕС", – полагает Соколов.

"Реформы Писториуса – это сигнал для внешней аудитории,

имеющий целью продемонстрировать, что Германия, несмотря на все внутренние противоречия, способна адаптироваться к современным вызовам и готовится давать отпор потенциальным противникам. Нельзя забывать и о недавней утечке разговора двух офицеров бундесвера", – уточняет Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала "Наш друг Вилли", эксперт по ФРГ.

"Аудиозапись, в которой солдаты обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту, нанесла серьезный репутационный ущерб армии ФРГ. Поэтому в презентации планируемых реформ заинтересован и лично Борис Писториус, желающий перекрыть мартовские неудачи масштабным проектом реструктуризации ВС страны", – подчеркивает он.

"Кроме того, меры, предпринимаемые Писториусом, выгодны США, которые все больше стремятся предоставить ЕС самому себе и перенести свое внимание в Индо-Тихоокеанский регион, что крайне важно в контексте растущего противостояния с КНР. России, в свою очередь, также не стоит игнорировать изменения, происходящие в Германии", – считает он.

"И несмотря на нерасторопность и медлительность немецких реформ, стремление ФРГ улучшить свою армию является долгосрочной тенденцией. Особую важность в данном контексте играют предстоящие выборы в Бундестаг, итоги которых способны придать дополнительный импульс милитаризации страны", – резюмирует Кузьмин.

Евгений Поздняков,

Илья Абрамов