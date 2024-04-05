США боятся удара по репутации. Почему в ВСУ заговорили о неактуальности F-16?

Полковник Ходаренок: возможные потери F-16 на Украине ударят по репутации США

Высокопоставленные украинские военные заявили американскому изданию Politico, что истребители F-16, поставки которых Киев ожидает летом, "были нужны в 2023 году", а для 2024-го они «не подойдут». Почему ранее желанные Киевом истребители стали неактуальны и причем здесь Соединенные Штаты - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходоренка.

Многофункциональные истребители F-16 уже не подойдут ВСУ в условиях 2024 года, заявили изданию Politico высокопоставленные представители Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Для начала отметим, что речь в материале Politico идет о высказываниях не одного высокопоставленного представителя Вооруженных сил Украины, а целой группы генералов и офицеров, находившихся в свое время под началом экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и говорили газете они далеко не только о поставках F-16.

По словам представителей высшего офицерского состава ВСУ, военная картина на переднем крае в настоящее время мрачна, российские генералы могут добиться успеха везде - и в первую очередь там, где они определят направление главного удара своего предстоящего летнего наступления.

Украина находится в большой опасности, линия фронта может рухнуть в ближайшее время - так говорят об обстановке украинские военные.

Благодаря значительному численному превосходству и фугасным авиационным бомбам с управляемыми модулями планирования и коррекции, которые вот уже несколько недель поражают украинские позиции, Россия, вероятно, сможет «проникнуть за линию фронта и разрушить ее на некоторых участках», заявляют генералы ВСУ на условиях анонимности.

Примерно таким же образом оценивает военно-политическую обстановку американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. Несколько дней назад он предупредил, что, хоть у Москвы и нет шансов завоевать всю Украину, «чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории Россия получит, пока не выйдет к Днепру».

«Если война продлится достаточно долго, Одесса тоже падет», - заявил он.

Как пишет Politico, прогноз предпринимателя-миллиардера не так уж сильно отличается от мрачных предупреждений, сделанных в последние несколько дней президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы государства, если в ближайшее время не будет одобрен приостановленный конгрессом США многомиллиардный пакет мер, Вооруженным силам Украины придется «отступать шаг за шагом». Зеленский также добавил, что некоторые крупные города могут оказаться под угрозой падения.

«Сейчас ничто не может помочь Украине, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которые Россия, вероятно, направит на нас. У нас нет таких технологий, и у Запада их тоже нет в достаточном количестве», - сказал Politico один из высокопоставленных украинских военных.

"Каждому оружию свое время"

Генералы ВСУ также резко высказывались по поводу медлительности Запада, заявляя, что вооружение поступает слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

«Генерал Валерий Залужный называл это «войной одного шанса». Под этим он подразумевал, что «системы вооружения очень быстро становятся ненужными, потому что русские быстро им противодействуют. Например, мы успешно использовали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP (поставляемые Великобританией и Францией), но только короткое время. Русские всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И в этом они преуспели», - сказал один из источников издания.

Офицеры заявили Politico, что переносные противотанковые ракетные комплексы, поставленные Великобританией и США в первые недели военных действий, подоспели вовремя и помогли «спасти Киев». Большое влияние на ход боевых действий оказали также мобильные реактивные системы залпового огня М142 HIMARS, которые позволили ВСУ вытеснить Россию из Херсона в ноябре 2022 года.

«Но часто мы просто не получаем системы вооружения в то время, когда они нам нужны, - зачастую они появляются, когда уже не актуальны», - сказал другой высокопоставленный офицер, приведя в качестве примера истребители F-16.

Ожидается, что примерно дюжина истребителей F-16 поступят на вооружение ВСУ этим летом, после завершения базовой подготовки пилотов.

«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», - сказал представитель ВСУ.

И это потому, что, по словам этого офицера, Россия готова противостоять им. «В последние несколько месяцев мы начали замечать, что русские запускают ракеты из Джанкоя на севере Крыма, но без боеголовок взрывного действия. Мы не могли понять, что они делают, а потом догадались: они определяют дальность», - сказал он.

Офицер объяснил, что Россия просчитывает, где лучше всего разместить свои радиолокационные подразделения и зенитные ракетные системы С-400, чтобы максимально увеличить площадь, которую они могут охватить для поражения истребителей F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских логистических центров.

Украинские военные также заявили, что теперь им нужно больше обычного традиционного оружия, а также беспилотных летательных аппаратов.

«Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет», - сказал один из них изданию Politico, подсчитав, что Украине необходимо 4 млн снарядов и 2 млн беспилотных летательных аппаратов. «Мы все время говорим западным партнерам, что у нас есть боевой опыт, мы знаем, как вести эту войну на поле боя. У них есть ресурсы, и они должны предоставить нам то, что нам нужно», - добавил он.

«У нас не только военный кризис, но и политический», - сказал один из офицеров. В то время как Украина уклоняется от масштабного призыва в армию, «Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать крупномасштабное наступление примерно в августе, а может быть, и раньше».

Так что, в конце концов, Илон Маск, возможно, не так уж далек от истины - такой вывод делает издание Politico.

Слава F-16 под угрозой

Для начала отметим, что выражение одного из украинских военных - «русские запускают ракеты из Джанкоя на севере Крыма, но без боеголовок взрывного действия» - крайне сомнительно с любой точки зрения.

Никакого смысла в снятии боевой части с зенитной управляемой ракеты перед пуском нет. Современная ЗУР представляет собой, образно говоря, патрон, который можно разобрать только в заводских условиях. Этого нельзя сделать даже на армейских ремонтных базах. Запускать такие ракеты без боевой части даже технически нереально, поскольку эта органичная часть изделия и выполняет в том числе и несущие функции в конструкции ракеты.

Да и полной несуразностью выглядят запуски ЗУР с целью определить дальние границы зон поражения. Они давно определены и записаны в таблицах правил стрельбы, которые имеются в каждом зенитном ракетном дивизионе. К примеру, для зенитной управляемой ракеты типа 40Н6 ЗРС С-400 дальняя граница зоны поражения - 370 км. И определять ее опытным путем, да еще в ходе боевых действий, никакой необходимости нет.

Так что украинский офицер, который излагал подобную ересь, - ни разу не инженер-ракетчик. Вместе с тем вполне возможно, что российские зенитные ракетные войска «достреливают» (если так можно выразиться) оставшиеся запасы устаревших ЗУР типа 5В55 по наземным объектам ВСУ (тот же С-400 просто замечательно стреляет по земле). Нельзя исключать, что боевые части некоторых из них не сработали при ударе о поверхность. Но выводы, которые делают на основе этих фактов украинские военные, в корне неверны.

Теперь несколько слов о многофункциональных истребителях типа F-16. В оценках боевых качеств этих самолетов в ВСУ, похоже, произошли значительные изменения. Еще сравнительно недавно в Киеве на всех уровнях утверждали, что американские истребители внесут чуть ли не коренной перелом в ведение вооруженной борьбы, а теперь получается, что вроде как эти боевые машины и не сильно нужны.

Тут, вполне возможно, определенное влияние имели США. Дело в том, что F-16 характеризуется как машина, задавшая мировой стандарт в классе легких истребителей, и в целом отличается хорошими летно-техническими характеристиками. На мировом оружейном рынке самолет котируется весьма высоко. И, как утверждают специалисты, конца продажам F-16 пока не видно.

И вдруг - незначительное количество этих машин, переданное ВСУ, окажется под ударами зенитных ракетных войск ВС РФ и истребителей ВКС, оснащенных ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности.

Даже не самые большие утраты этих машин в ходе боевых действий могут свести к нулю всю ранее наработанную славу лучшего легкого истребителя в мире. Репутационные потери для Соединенных Штатов могут оказаться гораздо больше, чем предполагаемые успехи применения этих машин на Украине.

Иными словами, может произойти та же история, что с танками М1 Abrams в составе ВСУ. До начала боев с их участием танк считался чуть ли не «чудо-оружием», а, как оказалось на деле, он очень даже неплохо горит. Поэтому вполне возможно, что у специалистов ВВС США появились мысли - «а не слишком ли мы сильно торопимся с этими F-16?». И подобные настроения, вероятно, транслируются и украинскими военными в материале издания Poltico.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок