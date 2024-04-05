Войти
Ростех

Ростех запустил серийное производство электродвигателей для беспилотников

69
0
0
Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Концерн «Радиоэлектронные технологии».
Источник изображения: rostec.ru

Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех запустил производство современных бесколлекторных электродвигателей. Подобные типы силовых установок используются в авиационных беспилотниках, в промышленности и машиностроении. В перспективе планируется выпускать более 1 млн изделий в год.

Электродвигатели разработаны и производятся на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (входит в КРЭТ). Они выполнены полностью из отечественных комплектующих и, в отличие от иностранных аналогов, имеют меньший вес при более высоком КПД. Это позволяет устанавливать на беспилотник больше дополнительного навесного оборудования. Конструктивные особенности также способствуют долговечности двигателей.

«В настоящее время У-УППО освоило производство четырех модификаций бесколлекторных электродвигателей. Сейчас разработанная конструкторская и технологическая документация для мелкосерийного производства перерабатывается под массовое производство. В планах - освоить выпуск еще десяти модификаций изделий, а также целую линейку коллекторных двигателей. Массовый выпуск изделий позволит обеспечить импортонезависимость и технологический суверенитет России», - отметил генеральный директор У-УППО Владимир Лучников.

Выпускаемые на предприятии электродвигатели получили названия в честь байкальских ветров: «Сарма», «Баргузин», «Хиус» и «Култук». Каждый отличается по ряду параметров, в том числе – по мощности. Так, например, электродвигатель «Сарма» способен поднять в воздух беспилотник весом до 11 килограммов.

При реализации проекта на Улан-Удэнском приборостроительном объединении будет создан российский центр компетенций по современным микроэлектромашинам (электродвигатели, резольверы, синусно-косинусные трансформаторы, генераторы, интеграторы и прочее) для различных отраслей промышленности.

Сегодня предприятие КРЭТ является единственным на территории Сибири и Дальнего Востока, разрабатывающим современную линейку бесколлекторных, шаговых электродвигателей и генераторов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Ростех
УППО
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.02.2024
Предприятие Ростеха разработало отечественные электродвигатели для беспилотников
19.06.2014
Игорь Насенков: ведется создание более мощного комплекса, чем «Красуха-4»
17.06.2014
Интервью первого заместителя генерального директора ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)
30.04.2014
Ростех создал холдинг в области автоматизированных систем управления и связи
26.08.2013
КРЭТ представит на МАКС-2013 новейшие разработки
07.06.2013
КРЭТ консолидировал 94,7% Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, купив крупный пакет акций за 1,425 млрд рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 00:18
  • 577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 00:01
  • 2695
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 21:37
  • 6
Национальная политика и миграция
  • 04.04 19:26
  • 1
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.04 19:19
  • 62
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 04.04 19:11
  • 1
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
  • 04.04 19:07
  • 4
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 04.04 18:58
  • 17
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 04.04 18:47
  • 15
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 04.04 18:46
  • 2
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 04.04 18:36
  • 456
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.04 18:21
  • 1
В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»
  • 04.04 18:18
  • 9
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.04 18:16
  • 6
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 04.04 18:06
  • 78
В США оценили российские Су-34 с УМПК