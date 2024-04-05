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Интерфакс-АВН

Белый дом надеется на поддержку Россией проекта резолюции СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Голосование ожидается в начале следующей недели

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Советник Белого дома Джон Кирби заявил в четверг, что в США полагают, что у РФ нет причин блокировать американский проект резолюции СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе.

"Ожидаем, что Россия поддержит этот проект резолюции", - заявил Кирби во время брифинга Белого дома.

Кирби напомнил, что США и Япония представят на СБ ООН проект резолюции, призывающий все страны не размещать ядерное оружие в космосе и не разрабатывать оружие для размещения на орбите. Он заявил, что проект резолюции поставят на голосование "в начале следующей недели".

Российская сторона ранее заявляла, что не считает удачным предлагаемый США и Японией проект резолюции. В марте зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американский проект резолюции политизирован, оторван от реальности и не прорабатывался на экспертном уровне.

"Упомянутый США проект резолюции Совета Безопасности о неразмещении ядерного оружия в космосе, представленный в конце прошлой недели, по нашей предварительной оценке, носит весьма политизированный и оторванный от реальности характер. И в этом нет ничего удивительного, ведь содержащиеся в нем формулировки никак не прорабатывались на экспертном уровне и не обсуждались на профильных международных площадках", - заявил Полянский, выступая на заседании СБ ООН.

В начале марта президент РФ Владимир Путин вновь подтвердил позицию Москвы, выступающей категорически против размещения ядерного оружия в космосе. "Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере", - сказал Путин.

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США
Япония
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ООН
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Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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