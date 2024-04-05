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ТАСС

Подоляк назвал ущерб энергетике Украины чрезвычайно большим

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Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области.
Источник изображения: © Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Как добавил советник главы офиса президента Украины, в Харькове было разрушено практически 80% теплогенерации

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что энергосистеме страны был нанесен чрезвычайно большой ущерб.

"Ущерб [энергетике] чрезвычайно большой, потому что Каневкая ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС пострадали", - сказал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Подоляк добавил, что в Харькове было разрушено практически 80% теплогенерации. По его словам, для компенсации ущерба энергосистеме потребуется помощь западных партнеров.

3 апреля энергохолдинг "ДТЭК", основателем которого является самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов, назвал ситуацию в энергосистеме крайне сложной. В пресс-службе напомнили, что после ударов 22 и 29 марта компания утратила 80% генерирующих мощностей, серьезно повреждены пять из шести ТЭС.

22 и 29 марта Министерство обороны России сообщало о нанесении ударов, в том числе с применением высокоточного оружия, по объектам энергетики, противовоздушной обороны и военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко, в стране повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. В ряде областей были введены аварийные графики отключения электричества. 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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