Индия модернизировала свой легкий истребитель Tejas в попытке превзойти пакистано-китайский JF-17

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Недавний испытательный полет модернизированного индийского легкого истребителя Tejas Mk 1A может стать началом его соперничества с пакистанско-китайским JF-17 за господство в воздухе на субконтиненте и мировые продажи. Оба боевых самолета предназначены для схожих задач и требований, а главное готовы конкурировать на рынке бюджетных истребителей, пишет Asia Times.

В материале говорится, что Tejas Mk 1A обладает значительно улучшенными по сравнению с предыдущей версией техническими характеристиками. Это касается новой РЛС с активной фазированной антенной решеткой (AESA) израильского производства, обновленной авионики, комплексных возможностей РЭБ, а также незначительных изменений внутренней и внешней конструкции.

Авторы статьи напоминают, что Tejas Mk 1 впервые поднялся в воздух в 2016 году. При этом Индия сразу же приступила к работе над модернизированной версией Tejas Mk 1A. На эти цели был выделен бюджет в размере в 5,9 миллиарда долларов. В прошлом месяце ВВС получили два первых самолета Mk 1A и на данный момент рассматривают возможность увеличения первоначального заказа до 180.

По имеющимся данным, новая версия Tejas получила нашлемный дисплей с прицелом, систему ручного управления дроссельной заслонкой, усовершенствованный автопилот работающий по инерциальной и навигационной системе (GPS). Также отмечается, что кабина пилота оснащена системой экологического контроля и комплексом авионики с различными системами, такими как система предупреждения о приближении к земле.

Все варианты Tejas будут оснащены 30-мм российской пушкой ГШ-30-1, в использовании и обслуживании которой ВВС Индии имеют большой опыт, а также несколькими видами оружия иностранного и индийского производства. Какого именно, не уточняется.

В издании подчеркивают, что индийский Tejas и пакистанский JF-17 были разработаны в соответствии с аналогичными требованиями, в результате чего имеют схожие технические характеристики. Очевидно, что они будут конкурировать на рынке легких истребителей.

Авторы статьи отметили, что JF-17 является самым экспортируемым современным китайским истребителем. В то же время и на Tejas уже есть спрос. В частности, интерес к покупке индийского самолета проявляют власти Аргентины, Нигерии, Египта и Филиппин.