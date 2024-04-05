Войти
ТАСС

Главы МИД стран НАТО приняли решение о создании миссии альянса по Украине

64
0
0
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что эта миссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. НАТО создаст миссию для поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания глав внешнеполитических ведомств Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Мы приняли решение о создании миссии НАТО [по Украине]. Это не означает, что мы вступаем в войну, но то, что мы теперь сможем использовать возможности альянса по координации [действий], обучению и планированию для поддержки Украины более координированным образом", - цитирует дипломата польский МИД в X.

Накануне Сикорский заявил о планах по созданию такой миссии перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он отметил, что эта миссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных государств поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц, в том числе Польши, заявили, что не планируют отправлять военных на Украину. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
14.09.2007
Вертолет как голубь мира. АССАД пытается найти возможности для кооперации российских и украинских двигателестроителей
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
20.03.2007
Россия примет Нурсултана Назарбаева как неродного. Способов повлиять на Казахстан у Кремля становится все меньше
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
20.04.2007
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 00:18
  • 577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 00:01
  • 2695
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 21:37
  • 6
Национальная политика и миграция
  • 04.04 19:26
  • 1
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.04 19:19
  • 62
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 04.04 19:11
  • 1
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
  • 04.04 19:07
  • 4
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 04.04 18:58
  • 17
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 04.04 18:47
  • 15
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 04.04 18:46
  • 2
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 04.04 18:36
  • 456
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.04 18:21
  • 1
В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»
  • 04.04 18:18
  • 9
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.04 18:16
  • 6
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 04.04 18:06
  • 78
В США оценили российские Су-34 с УМПК