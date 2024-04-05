Главы МИД стран НАТО приняли решение о создании миссии альянса по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что эта миссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. НАТО создаст миссию для поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания глав внешнеполитических ведомств Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Мы приняли решение о создании миссии НАТО [по Украине]. Это не означает, что мы вступаем в войну, но то, что мы теперь сможем использовать возможности альянса по координации [действий], обучению и планированию для поддержки Украины более координированным образом", - цитирует дипломата польский МИД в X.

Накануне Сикорский заявил о планах по созданию такой миссии перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он отметил, что эта миссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных государств поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц, в том числе Польши, заявили, что не планируют отправлять военных на Украину.