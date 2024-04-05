Страны НАТО изучат возможности предоставить Украине больше систем Patriot

По словам генсека альянса, страны НАТО должны в ближайшие дни и недели собрать больше оружия и боеприпасов для Украины

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также ракет и запчастей для них. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Союзники понимают срочность предоставления помощи. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся (в столицы - прим. ТАСС) и посмотрят, есть ли возможность предоставить больше систем, в частности Patriot, а также снаряды и запчасти для систем ПВО, которые уже предоставлены", - сказал он. По его словам, страны НАТО должны в ближайшие дни и недели собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, а также создать долгосрочную систему обязательных поставок Киеву. Он сообщил, что союзники поручили главнокомандующему силами альянса в Европе начать разработку структуры долгосрочного снабжения Киева оружием, включая план финансирования этих поставок.

По словам Столтенберга, НАТО видит наступление России по всей линии фронта на Украине и считает, что Россия смогла мобилизовать значительные силы для этих целей. "Ситуация на поле боя сложная. Мы видим, как Россия идет вперед по всей линии фронта, мобилизовав больше сил", - сказал он.