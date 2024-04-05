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Водоизмещение российских фрегатов проекта 22350М предложили увеличить

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

КГНЦ: водоизмещение фрегатов проекта 22350М можно увеличить на 30 процентов

Водоизмещение российских перспективных фрегатов проекта 22350М можно увеличить на 30 процентов. С таким предложением выступил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист назвал фрегаты проектов 22350 и 22350М принципиально разными кораблями. «Проект 22350М — это другой корабль. На нем увеличено водоизмещение более чем на 30 процентов, на нем изменена архитектура корпуса, изменены движитель, система успокоителя качки», — сказал руководитель.

Увеличение водоизмещения перспективных кораблей Половинкин объяснил необходимостью размещения на нем всех типов ракетного и артиллерийского вооружений. «С моей точки зрения, такой корабль флоту нужен», — резюмировал руководитель.

В феврале прошлого года агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что фрегаты проекта 22350М оснастят сверхдальними зенитными ракетами комплекса «Полимент-Редут», позволяющими поражать цели на расстоянии 400 километров. Собеседник напомнил, что в настоящее время «Полимент-Редут» применяет ракеты, способные поражать цели на дальности 150 километров.

ЖЗЛ

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  • В новости упоминаются
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
22350
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