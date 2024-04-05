Росгвардия впервые организовала конкурс БПЛА в замкнутом пространстве

В нем участвуют все вузы ведомства, сообщил замначальника Санкт-Петербургского военного института Росгвардии по научной работе Алексей Утюганов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Росгвардия впервые в рамках выставки "Экспотехностраж" организовала конкурс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в замкнутом пространстве. Как сообщил ТАСС замначальника Санкт-Петербургского военного института Росгвардии по научной работе полковник Алексей Утюганов, в этом мероприятии участвуют все вузы ведомства.

"Конкурс по беспилотным летательным аппаратам у нас проводится впервые. И впервые участвуют вузы Росгвардии и Министерства обороны России. То есть они будут соревноваться, будет определен победитель. Я думаю, что такие конкурсы мы будем проводить на постоянной основе, так как сейчас новый вид боевых действий связан с беспилотниками", - сказал он.

Также Утюганов отметил, что конкурс проводится в замкнутом пространстве специально, чтобы оттачивать мастерство будущих операторов БПЛА. "Используют те беспилотники, которые реально несут заряды и грузы. Ну и плюс, если брать начинку, то в принципе [они] ничем не отличаются от боевых дронов, которые применяются сейчас в боевых действиях", - сказал он.

В свою очередь начальник Санкт-Петербургского военного Ордена Жукова института войск национальной гвардии генерал-майор Андрей Кийко отметил, что на выставке участвуют все ведомственные вузы. "Представлены все вузы, это наш, естественно, вуз, Саратовский военный институт, Пермский военный институт и Новосибирский институт. Мы все имеем свою специфику, свои особенности. И здесь [на выставке] мы можем понять, куда развивается техника, куда развивается потребность войск. Нас слышат, мы говорим, что нам нужно. А для курсантов это живой пример и конкретная практика. Наши курсанты здесь понимают, с чем им потом придется работать", - добавил Кийко.

В Санкт-Петербурге проходит выставка "Экспотехностраж", организатором которой выступила Росгвардия, мероприятие продлится до 5 апреля в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".