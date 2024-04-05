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ТАСС

Сийярто заявил, что многие страны НАТО исчерпали возможности для поставок оружия Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Они больше не располагают резервами для поддержки украинской армии, добавил глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 4 апреля. /ТАСС/. Многие страны НАТО полностью исчерпали запасы вооружений для поставок на Украину и больше не располагают резервами для поддержки украинской армии. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Рассказывая о состоявшемся там заседании Совета НАТО - Украина, глава МИД отметил: "Подавляющее большинство выступлений было посвящено тому, как увеличить поставки оружия. Отчасти это связано с тем, что значительная часть государств - членов НАТО почти полностью передали Украине имевшиеся у них на складах запасы". Пресс-конференцию транслировал телеканал М1.

В подтверждение этого Сийярто сообщил, что "сейчас Венгрия вместе Чехией выполняет задачи по охране воздушного пространства Словакии, потому что словаки планируют передать все свои самолеты украинцам, а новые машины им самим еще не поступили". "Так что теперь без нас и без чехов они не могут обеспечить безопасность своего воздушного пространства", - уточнил министр, беседуя с венгерскими журналистами в Брюсселе.

Глава МИД отметил, что это обстоятельство не останавливает Запад, поэтому на заседании вновь шла речь о наращивании поставок вооружений на Украину. Сийярто процитировал одного из своих коллег, не называя его по имени, который сказал, что "цель состоит не в том, чтобы достичь мира, а в том, чтобы выиграть войну".

Правительство Венгрии считает такой подход неправильным. По словам главы МИД, необходимо как можно скорее добиться мира на Украине, потому что продолжение военных действий будет вести к новым жертвам и разрушениям. Кроме того, подчеркнул Сийярто, поставки вооружений и военной техники не могут обеспечить Киеву успех на поле боя, "не отвечают ожиданиям Запада" и создают лишь опасность эскалации конфликта и втягивания в него стран альянса. "НАТО находится на грани войны [с Россией]", - предупредил венгерский министр. 

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Страны
Венгрия
Россия
Словакия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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