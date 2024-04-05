"Министры закатили глаза": в НАТО не приняли "гениальный" план Столтенберга (Politico, США)

Politico: министры стран НАТО "закатили глаза", узнав об идее фонда для Киева

Йенс Столтенберг придумал новый план поддержки Украины, пишет Politico. Западные столицы погрязли во внутренних политических проблемах, но генсек НАТО хочет, чтобы члены альянса учредили специальный фонд и выделяли помощь Киеву централизованно. Инициативу оценили не все.

Стюарт Лау

Если военная помощь Украине будет долгосрочной и более стабильной, это станет для России о том, что она не одержит победу в конфликте, заявил глава Североатлантического альянса.

Глава НАТО Йенс Столтенберг хочет осуществить революцию в вопросе финансирования и вооружения Украины членами альянса, однако его план вызвал в среду неоднозначную реакцию министров иностранных дел стран-членов.

Главная идея генерального секретаря состоит в том, чтобы очистить вопросы военной помощи для Украины от любых элементов неопределенности и политической составляющей. Он предлагает учредить фонд на 100 миллиардов евро сроком на пять лет и хочет, чтобы альянс взял на себя больше ответственности за организацию поставок оружия для Киева.

"Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в вопросах безопасности на долгосрочную перспективу, — заявил Столтенберг перед встречей. — В этом случае мы будем меньше полагаться на добровольные пожертвования и больше — на обязательства НАТО. Меньше — на краткосрочные предложения и больше — на многолетние обязательства".

Но определяющими станут события в Вашингтоне, где законопроект о военной помощи на 60 миллиардов долларов застрял в конгрессе из-за противодействия ряда законодателей из Республиканской партии и ее кандидата в президенты Дональда Трампа.

Столтенберг не стал называть фамилию Трампа, однако ясно дал понять, что обстановка в Вашингтоне вызывает тревогу.

"Каждый день задержек с принятием решения в США о предоставлении дополнительной помощи Киеву ведет к негативным последствиям на поле боя", — сказал генеральный секретарь, добавив, что Россия сегодня способна получить "огневое превосходство" над Украиной.

План генерального секретаря радикально изменит сегодняшнюю роль НАТО. Большинство из 32 членов альянса предоставляют военную и денежную помощь Украине в рамках формата Рамштайна под руководством США. Эта структура организует поставки оружия на Украину.

Если альянс возьмет на себя управление данной структурой, он выйдет за рамки своих сегодняшних функций, которые предусматривают поставки на Украину только нелетальной военной помощи. Первым о предложении Столтенберга на этой неделе сообщило издание POLITICO.

"Если НАТО будет играть более существенную роль в координации и поставках помощи, это поможет положить конец военным действиям — и чтобы Украина при этом взяла верх", — сказал глава альянса.

Цель его предложения состоит в том, чтобы сделать помощь Украине менее зависимой от политики отдельных государств. В этом случае ее можно будет планировать на долгосрочную перспективу.

Одно из предложений состоит в том, чтобы члены НАТО вносили в 100-миллиардный фонд свою долю средств в соответствии с размерами национальных экономик. В этом случае уменьшится доля США и обесценятся аргументы Трампа, заявляющего, что европейские союзники вносят недостаточный вклад.

Столтенберг постарался успокоить тех, кто опасается, что из-за повышения роли НАТО уменьшится американское присутствие. Он подчеркнул, что Кристофер Каволи (Christopher Cavoli) выполняет двойные функции, будучи командующим Европейским командованием вооруженных сил США и верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.

"Генерал Каволи — американский командующий в Европе, но генерал Каволи также — и командующий силами НАТО в Европе, — сказал Столтенберг. — Конечно же, я думаю, что генерал Каволи согласовывает свои действия с генералом Каволи — ведь это один и тот же человек".

Но чтобы столь радикально поменять политику НАТО, нужно заручиться поддержкой всех членов.

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла (Farah Dakhlallah) заявила, что министры "договорились продвигаться вперед со своими планами по повышению роли НАТО в вопросах согласования помощи для Украины". Однако дискуссии на эту тему наверняка будут продолжаться вплоть до июля, когда в Вашингтоне состоится саммит альянса.

Белому дому эта идея не очень понравилась.

"Контактная группа (т.е. формат Рамштайн — прим. ИноСМИ) очень, очень эффективна, — заявил в среду репортерам координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби (John Kirby). — Мы будем и дальше руководить ею и созывать ее. И мы знаем, что наше руководство этой группой высоко ценится, а это важно".

Реакция министров

Первая реакция министров, собравшихся в среду в Брюсселе на праздновании 75-й годовщины альянса, была неоднозначной.

"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря НАТО по Украине в рамках Североатлантического альянса", — сказал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

По словам ознакомленного с ситуацией натовского чиновника, Турция тоже поддержала этот замысел.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что крайне важно создать "надежные, долговременные структуры" для оказания помощи Украине.

Но были и сомнения.

После представления плана некоторые министры неодобрительно закатили глаза, услышав слова "100 миллиардов евро". У них возник вопрос, откуда такая сумма взялась, сообщил один дипломат, попросивший не называть его имя.

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб (Hadja Lahbib) предупредила: "Опасно давать обещания, которые невозможно выполнить".

Некоторые страны Западной Европы обеспокоены тем, что если НАТО получит так много денег и власти, то это подорвет усилия Евросоюза, пытающегося играть более заметную роль в вопросах обороны.

Предложение НАТО также вызвало множество вопросов относительно деталей. Главный вопрос в том, будет ли баланс данного "фонда" требовать внесения новых платежей, или это будет совокупная сумма из средств уже существующих программ, в рамках которых союзники отправляют помощь на Украину самостоятельно.

Дипломаты предупредили, что дискуссия на тему финансирования пока только начинается, указав на то, что Столтенберг не назвал публично сумму, предусматриваемую его предложением.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский (Jan Lipavský) сказал: "Мы приветствуем эту инициативу, но мы должны увидеть практические аспекты и детали".

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес (José Manuel Albares) заявил: "Нам надо посчитать, сколько нужно Украине для сохранения своей демократии, суверенитета и территориальной целостности. Когда у нас будет эта смета, мы будем решать, как достать эти деньги".

Самая пророссийская страна в составе НАТО Венгрия заупрямилась.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что НАТО — это только оборонительный альянс. "Венгрия отвергнет любое предложение, которое приведет к превращению НАТО в наступательный альянс, так как это создаст серьезную опасность эскалации, — сказал он перед заседанием. — Это не венгерская война, и это не война НАТО".

Однако Столтенберг утверждает, что если Запад обеспечит больше определенности в вопросах вооружения и финансирования Украины, то это станет четким сигналом для Кремля.

"Мы видим, что Россия продвигается, мы видим, как она пытается победить в этом конфликте и просто тянет время в надежде на то, что наше терпение истощится раньше, — сказал генеральный секретарь. — А мы в ответ должны подать четкий сигнал о практической помощи, о финансовой поддержке и об организационном механизме, показав, что настроены на долгосрочную перспективу и сумеем завершить этот вооруженный конфликт".

Авторы: Стюарт Лау (Stuart Lau), Айтор Эрнандес-Моралес (Aitor Hernandez-Morales).

Свой материал для статьи предоставила Клотильда Гужар (Clothilde Goujard).