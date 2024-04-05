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Военное обозрение

Заместитель госсекретаря США: Россия почти полностью восстановила свои вооружённые силы и военный потенциал благодаря КНР

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Источник изображения: topwar.ru

Россия после некоторых трудностей на начальном этапе спецоперации почти полностью восстановила свои вооруженные силы и военный потенциал. Об этом в ходе вчерашнего выступления на конференции, посвященной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

С его слов, анализируя состояние ВС РФ за последние пару месяцев, в США пришли к выводу, что Россия смогла полностью перевооружить свою армию и теперь представляет опасность не только для Украины, но и для всего блока НАТО.

В свою очередь, по мнению американского чиновника, добиться подобных результатов нашей стране удалось благодаря поддержке Китая. При этом речь идет не о прямых поставках вооружения.

Как выразился Кэмпбелл, КНР сумела заместить для РФ утраченные ей в результате санкций западные рынки. Объем торговли между двумя странами в прошлом году составил 240 миллиардов долларов, что делает Пекин крупнейшим партнером Москвы и позволяет российскому ВПК наращивать объемы производства без ущерба для других отраслей экономики.

Также по мнению заместителя главы Госдепа США, ощутимую поддержку РФ оказали Иран и КНДР.

По сути, своими словами американский чиновник развеял сразу два западных мифа: о планомерном истощении российской армии и о губительном воздействии беспрецедентных санкций на нашу экономику. Правда, при этом ни слова не сказал о том, что собственный российский потенциал огромен.

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