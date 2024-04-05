Росгвардия начала учить служебных собак поиску взрывчатки производства стран НАТО

Полицейский кинолог инженерно-технического отдела ОМОН "Бастион" Санкт-Петербурга Евгений сообщил, что специалисты готовят собак распознавать запахи взрывчатых веществ, в том числе в зоне СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Кинологи Росгвардии начали обучать служебных собак поиску взрывчатых веществ производства стран НАТО, в том числе для работы в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил полицейский кинолог инженерно-технического отдела ОМОН "Бастион" Санкт-Петербурга Евгений, который лично тренирует бельгийскую овчарку по кличке Лайк.

"Работаем мы с ним с восемь-девять месяцев. Направление - поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Мы работаем в инженерно-техническом отделе, занимаемся непосредственно разминированием. Мы готовим собак распознавать запахи взрывчатых веществ, в том числе в зоне СВО, потому что есть разница между взрывчатыми веществами отечественного и натовского производства", - сказал он на выставке "Экспотехностраж".

Организатор выставки - Росгвардия, мероприятие продлится до 5 апреля в КВЦ "Экспофорум".