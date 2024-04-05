Войти
ТАСС

Росгвардия начала учить служебных собак поиску взрывчатки производства стран НАТО

62
0
0
Источник изображения: Ирина Вельматова/ ТАСС

Полицейский кинолог инженерно-технического отдела ОМОН "Бастион" Санкт-Петербурга Евгений сообщил, что специалисты готовят собак распознавать запахи взрывчатых веществ, в том числе в зоне СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Кинологи Росгвардии начали обучать служебных собак поиску взрывчатых веществ производства стран НАТО, в том числе для работы в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил полицейский кинолог инженерно-технического отдела ОМОН "Бастион" Санкт-Петербурга Евгений, который лично тренирует бельгийскую овчарку по кличке Лайк.

"Работаем мы с ним с восемь-девять месяцев. Направление - поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Мы работаем в инженерно-техническом отделе, занимаемся непосредственно разминированием. Мы готовим собак распознавать запахи взрывчатых веществ, в том числе в зоне СВО, потому что есть разница между взрывчатыми веществами отечественного и натовского производства", - сказал он на выставке "Экспотехностраж".

Организатор выставки - Росгвардия, мероприятие продлится до 5 апреля в КВЦ "Экспофорум". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бастион
Компании
Росгвардия
Проекты
NATO
Похожие новости
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
05.01.2017
Потерянный автомат и пистолетное безумие
27.12.2016
Трамп и Путин померились ракетами
26.12.2016
Основы несокрушимости
06.07.2016
Разоблачения: как Варшавский пакт планировал победить в третьей мировой войне в Европе
16.04.2015
По шаблону конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 00:18
  • 577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 00:01
  • 2695
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 21:37
  • 6
Национальная политика и миграция
  • 04.04 19:26
  • 1
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.04 19:19
  • 62
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 04.04 19:11
  • 1
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
  • 04.04 19:07
  • 4
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 04.04 18:58
  • 17
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 04.04 18:47
  • 15
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 04.04 18:46
  • 2
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 04.04 18:36
  • 456
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.04 18:21
  • 1
В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»
  • 04.04 18:18
  • 9
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.04 18:16
  • 6
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 04.04 18:06
  • 78
В США оценили российские Су-34 с УМПК