Кулеба утверждает, что страны НАТО пообещали найти для Украины новые системы ПВО

Лучшими из них являются Patriot, отметил глава МИД Украины

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Страны НАТО пообещали найти новые системы ПВО для передачи Киеву. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном подходе с госсекретарем США Энтони Блинкеном по итогам встречи Совета Украина - НАТО.

"Я призвал союзников сегодня предоставить Украине новые системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot - только они могут перехватывать баллистические ракеты. <...> В результате дискуссий и мощной поддержки со стороны госсекретаря Энтони Блинкена союзники предпримут усилия по поиску дополнительных систем ПВО, чтобы предоставить их Украине", - сказал он. Трансляцию подхода вели украинские каналы.

В четверг перед плановым заседанием Совета Украина - НАТО Кулеба сообщил, что его главной целью на этой встрече будет добиться предоставления Киеву новых систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее в интервью агентству Reuters глава украинского МИД упрекнул союзников в том, что у них есть более 100 установок Patriot, но они не выделяют Киеву даже пять-семь штук. А президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля заявил, что системы ПВО, которые есть в мире, не могут "просто пылиться на базах" и должны быть переданы Киеву.