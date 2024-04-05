Войти
ТАСС

Экс-президент Франции посоветовал Парижу отказаться от контактов с Москвой

59
0
0
Франсуа Олланд
Франсуа Олланд.
Источник изображения: EPA-EFE/ GONZALO FUENTES/ POOL

Франсуа Олланд считает, что Запад должен продолжать поддержку Украины

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что Парижу не следует поддерживать контакты с Москвой после заявлений Минобороны России.

"Вы видели, как Россия использует эти дискуссии и даже допускает, что Франция могла поддерживать теракты в Москве, - сказал Олланд в эфире радиостанции France Inter. - Моя рекомендация: никаких контактов с Россией". Он комментировал состоявшийся телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран.

Олланд, занимавший пост главы государства с 2012 по 2017 год, выразил мнение, что Запад должен продолжать поддержку Украины. "Чем больше мы будем помогать Украине, тем выше будут шансы на прекращение конфликта", - полагает экс-президент.

Как заявил в X (ранее Twitter) лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, вопросы Москвы "о том, не причастны ли французские спецслужбы к теракту в Подмосковье, порождает бездумная политика Парижа". Он потребовал прекратить поставки оружия и выделение денег Киеву, а также отменить антироссийские санкции.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу и министр ВС Франции Себастьен Лекорню провели первый с октября 2022 года телефонный разговор. Главы ведомств обсудили теракт в Подмосковье и переговоры по Украине. Как заявил Шойгу министру ВС, Москва надеется, что за терактом "не стоят французские спецслужбы". Комментируя заявления Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину, Шойгу указал своему коллеге, что "в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", сообщили в российском Минобороны по итогам разговора. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
21.05.2013
Выведет ли Шойгу производство подшипников для нужд обороны из оффшора?
25.02.2013
Ядерного "слона" нельзя не заметить
04.02.2013
Казахстан меняет военный вектор
18.01.2013
Маятник "Руслана"
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
24.05.2012
В Москве завершил первый день работы V юбилейный салон «Комплексная безопасность-2012»
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 00:18
  • 577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 00:01
  • 2695
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 21:37
  • 6
Национальная политика и миграция
  • 04.04 19:26
  • 1
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.04 19:19
  • 62
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 04.04 19:11
  • 1
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
  • 04.04 19:07
  • 4
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 04.04 18:58
  • 17
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 04.04 18:47
  • 15
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 04.04 18:46
  • 2
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 04.04 18:36
  • 456
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.04 18:21
  • 1
В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»
  • 04.04 18:18
  • 9
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.04 18:16
  • 6
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 04.04 18:06
  • 78
В США оценили российские Су-34 с УМПК