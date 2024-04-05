Экс-президент Франции посоветовал Парижу отказаться от контактов с Москвой

Франсуа Олланд считает, что Запад должен продолжать поддержку Украины

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что Парижу не следует поддерживать контакты с Москвой после заявлений Минобороны России.

"Вы видели, как Россия использует эти дискуссии и даже допускает, что Франция могла поддерживать теракты в Москве, - сказал Олланд в эфире радиостанции France Inter. - Моя рекомендация: никаких контактов с Россией". Он комментировал состоявшийся телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран.

Олланд, занимавший пост главы государства с 2012 по 2017 год, выразил мнение, что Запад должен продолжать поддержку Украины. "Чем больше мы будем помогать Украине, тем выше будут шансы на прекращение конфликта", - полагает экс-президент.

Как заявил в X (ранее Twitter) лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, вопросы Москвы "о том, не причастны ли французские спецслужбы к теракту в Подмосковье, порождает бездумная политика Парижа". Он потребовал прекратить поставки оружия и выделение денег Киеву, а также отменить антироссийские санкции.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу и министр ВС Франции Себастьен Лекорню провели первый с октября 2022 года телефонный разговор. Главы ведомств обсудили теракт в Подмосковье и переговоры по Украине. Как заявил Шойгу министру ВС, Москва надеется, что за терактом "не стоят французские спецслужбы". Комментируя заявления Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину, Шойгу указал своему коллеге, что "в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", сообщили в российском Минобороны по итогам разговора.