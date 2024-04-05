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ТАСС

На заседании КНШ стран СНГ подписаны решения по развитию многостороннего сотрудничества

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Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Участники проанализировали военно-политическую обстановку в мире и на границах государств Содружества, оценили современные вызовы и угрозы безопасности государств - участников СНГ, особое внимание уделив региональной стабильности и национальной безопасности государств

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. По итогам заседания Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил государств-участников СНГ были подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе заседания был обсужден комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества государств - участников СНГ и подписаны решения, "направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов".

Участники проанализировали военно-политическую обстановку в мире и на границах государств Содружества, оценили современные вызовы и угрозы безопасности государств - участников СНГ, особое внимание уделив региональной стабильности и национальной безопасности государств. "Было отмечено, что военное сотрудничество государств Содружества направлено на достижение нового уровня взаимодействия в военной сфере, отражает национальные интересы и совместные приоритеты государств в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам", - добавили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что особое внимание, согласно требованиям, определенным Советом глав государств Содружества в концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2025 года, в ходе заседания было уделено динамике и перспективам развития совместной системы связи и объединенной системы ПВО.

Заседание Комитета начальников генеральных штабов Вооруженных сил государств - участников СНГ прошло в Москве. Председательствовал на заседании начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов. В работе КНШ приняли участие делегации генеральных штабов ВС России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 

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