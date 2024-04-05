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ТАСС

Польша не будет непосредственно участвовать в боях на Украине

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Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Неизменность этой позиции подтвердил премьер-министр страны Дональд Туск

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Польша не рассматривает возможность своего непосредственного участия в военных действиях на территории Украины. Неизменность этой позиции подтвердил на пресс-конференции в Гливице премьер-министр Дональд Туск.

"На данный момент я могу повторить то, что сказал [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, что говорил другим лидерам, президенту [США Джо] Байдену. Польша не предвидит [своего] непосредственного участия в войне на территории Украины", - цитирует премьера агентство РАР.

Туск посетил город Гливице на юго-западе Польши в рамках встреч с избирателями перед выборами в местные органы власти 7 апреля. 

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Страны
Польша
Украина
Франция
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