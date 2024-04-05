Лавров назвал китайский план урегулирования на Украине четким и разумным

По словам главы МИД РФ, страна приветствует по-прежнему различные инициативы, которые выдвигали страны глобального юга

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Китайский план урегулирования на Украине наиболее четкий и конкретный из аналогичных выдвинутых инициатив, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы приветствуем по-прежнему различные инициативы, которые страны глобального юга выдвигали", - сказал министр, напомнив, в частности, о мирных планах лидеров стран Африки и Бразилии. "И целый ряд других стран выдвигали свои предложения, но, может быть, не так конкретно и артикулировано. Наиболее четкий план выдвинул в прошлом году Китай", - подчеркнул Лавров.