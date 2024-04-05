ВС Польши получили очередную партию ОБТ M1A1 "Абрамс"

ЦАМТО, 4 апреля. Первая Варшавская бронетанковая бригада Сухопутных войск Польши сообщила о получении 28 марта очередной партии основных боевых танков M1A1 "Абрамс".

По данным открытых источников, на текущий момент ВС Польши уже получили 69 из 116 закупленных в США ОБТ M1A1 "Абрамс". Согласно условиям контракта, оставшиеся 47 танков будут поставлены в Польшу до конца этого года.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2023 года МНО Польши заключило с властями США контракт на поставку 116 танков M1A1, которые будут адаптированы к требованиям ВС Польши, а также сопутствующей техники, включая 12 БРЭМ M88A2 HERCULES, 8 единых штурмовых мостов M1074, 6 машин управления M577, боеприпасов, пакетов обучения и логистики. Общая стоимость контракта составляет около 1,4 млрд. долл., из которых около 200 млн. долл. будут профинансированы американской стороной за счет средств предоставленной Польше помощи. Поставки должны быть выполнены в течение 2023-2024 гг.

Закупка позволит СВ Польши сформировать два танковых батальона, оснащенных M1A1.

Первая партия из 14 ОБТ M1A1 "Абрамс" и 3 БРЭМ M88A2 HERCULES была доставлена в Польшу 28 июня 2023 года. Официальная церемония приемки первой партии ОБТ M1A1 "Абрамс" состоялась 28 июня 2023 года.

В апреле 2022 года МНО Польши также подписало контракт стоимостью около 4,75 млрд. долл. на закупку 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3 "Абрамс", боеприпасов, сопутствующей техники и услуг. Поставки в рамках данного контракта должны начаться в 2025 году.