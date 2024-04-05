Парламент Греции одобрил покупку вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

Многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk (бортовой номер "334") из состава 3-й вертолетной эскадрильи ВВС Бахрейна. Бахрейн получил восемь таких вертолетов в 2009-2010 годах, став первым иностранным заказчиком машин модификации UH-60M.

ЦАМТО, 4 апреля. Комитет по вооружениям парламента Греции 2 апреля одобрил программу закупки 35 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для ВС страны, сообщили греческие СМИ.

Как отмечает ресурс Ekathimerini.com, это означает, что теперь Совет правительства Греции по иностранным делам и обороне (KYSEA) может уполномочить Генеральный директорат оборонных инвестиций и вооружений (GDDIA) подписать письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на покупку вертолетов.

По имеющимся данным, соглашение на поставку 35 вертолетов должно быть подписано не позднее конца недели, после чего правительство США предпримет необходимые действия для заключения контракта на поставку UH-60M для ВС Греции с компанией-подрядчиком.

Как заявлено, новые вертолеты расширят возможности ВС Греции по проведению десантных операций. При этом вопрос с местом базирования подразделения остается открытым после полного разрушения авиабазы "Стефановикео" штормом "Дэниел" прошлым летом.

Новые UH-60M "Блэк Хок" заменят 56 состоящих на вооружении устаревших UH-1. Соглашение на поставку будет включать двухлетний контракт на обслуживание вертолетов. Поскольку новые вертолеты оснащены теми же двигателями, что и "Апач", а также UH-60M, поставка новых "Блэк Хок" позволит достичь большей унификации и упростит поддержку.

Как сообщал ЦАМТО, власти Греции направили США официальный запрос на покупку многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок" с целью замены состоящих на вооружении устаревших UH-1 в октябре 2023 года.

В декабре 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 35 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 1,95 млрд. долл.

По информации представителя компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin), на поставку вертолетов потребуется несколько лет. Сроки в т.ч. зависят от конфигурации заказанных UH-60M. Обычно между заключением контракта и первой поставкой проходит около трех лет.