Войти
ЦАМТО

Парламент Греции одобрил покупку вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

73
0
0
Многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk
Многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk (бортовой номер "334") из состава 3-й вертолетной эскадрильи ВВС Бахрейна. Бахрейн получил восемь таких вертолетов в 2009-2010 годах, став первым иностранным заказчиком машин модификации UH-60M.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 4 апреля. Комитет по вооружениям парламента Греции 2 апреля одобрил программу закупки 35 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для ВС страны, сообщили греческие СМИ.

Как отмечает ресурс Ekathimerini.com, это означает, что теперь Совет правительства Греции по иностранным делам и обороне (KYSEA) может уполномочить Генеральный директорат оборонных инвестиций и вооружений (GDDIA) подписать письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на покупку вертолетов.

По имеющимся данным, соглашение на поставку 35 вертолетов должно быть подписано не позднее конца недели, после чего правительство США предпримет необходимые действия для заключения контракта на поставку UH-60M для ВС Греции с компанией-подрядчиком.

Как заявлено, новые вертолеты расширят возможности ВС Греции по проведению десантных операций. При этом вопрос с местом базирования подразделения остается открытым после полного разрушения авиабазы "Стефановикео" штормом "Дэниел" прошлым летом.

Новые UH-60M "Блэк Хок" заменят 56 состоящих на вооружении устаревших UH-1. Соглашение на поставку будет включать двухлетний контракт на обслуживание вертолетов. Поскольку новые вертолеты оснащены теми же двигателями, что и "Апач", а также UH-60M, поставка новых "Блэк Хок" позволит достичь большей унификации и упростит поддержку.

Как сообщал ЦАМТО, власти Греции направили США официальный запрос на покупку многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок" с целью замены состоящих на вооружении устаревших UH-1 в октябре 2023 года.

В декабре 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 35 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 1,95 млрд. долл.

По информации представителя компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin), на поставку вертолетов потребуется несколько лет. Сроки в т.ч. зависят от конфигурации заказанных UH-60M. Обычно между заключением контракта и первой поставкой проходит около трех лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Продукция
UH-1 Iroquois
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Похожие новости
19.12.2023
Греция приобретёт вертолёты UH-60M Black Hawk
27.07.2020
"Против России и Китая": чем американцы усиливают свою авиацию
06.07.2020
Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
15.01.2015
Крылья, сопла и хвосты
12.01.2015
ТОП-10 самых популярных военных самолетов и вертолетов мира – Flightglobal
23.04.2012
Греция: о коррупции в программах вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 00:18
  • 577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 00:01
  • 2695
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 21:37
  • 6
Национальная политика и миграция
  • 04.04 19:26
  • 1
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.04 19:19
  • 62
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 04.04 19:11
  • 1
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
  • 04.04 19:07
  • 4
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 04.04 18:58
  • 17
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 04.04 18:47
  • 15
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 04.04 18:46
  • 2
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 04.04 18:36
  • 456
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.04 18:21
  • 1
В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»
  • 04.04 18:18
  • 9
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.04 18:16
  • 6
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 04.04 18:06
  • 78
В США оценили российские Су-34 с УМПК