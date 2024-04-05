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ТАСС

Василевская выполнила на МКС все запланированные эксперименты и готова к посадке

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Слева направо: Трейси Дайсон, Олег Новицкий, Марина Василевская. После отмены старта только у последней не поднялся пульс. Некоторые подъем пульса у первых двух объясним: в истории российской космонавтики отмены старта с людьми на этапе обратного отсчета
Слева направо: Трейси Дайсон, Олег Новицкий, Марина Василевская. После отмены старта только у последней не поднялся пульс. Некоторые подъем пульса у первых двух объясним: в истории российской космонавтики отмены старта с людьми на этапе обратного отсчета еще никогда не происходило.
Источник изображения: NASA,Bill Ingalls

Белорусская участница космического полета вернется на Землю 6 апреля

МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Белорусская участница космического полета Марина Василевская выполнила на Международной космической станции (МКС) все запланированные эксперименты и готова к запланированному на 6 апреля возвращению на Землю. Об этом в ходе брифинга в Караганде сообщил заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Иван Буча.

"Все запланированное на космический полет, все эксперименты выполнены", - цитирует его агентство БелТА.

Буча сообщил, что находился на связи с первой женщиной-космонавтом в истории независимой Белоруссии весь период ее пребывания на МКС. "Связь, правда, была односторонняя - звонила она. Канал спутниковой связи был через американский Хьюстон. Тем не менее мы связывались каждый день", - рассказал он, отметив, что также ежедневно получал информацию о выполнении мероприятий научной программы из подмосковного Центра управления полетами.

"На медицинском брифинге была доведена информация, что самочувствие экипажа в составе [космонавта Роскосмоса] Олега Новицкого, Марины Василевской и [женщины-астронавта NASA] Лорел О'Хара хорошее. Экипаж и по медицинским показаниям, и по психологическому состоянию готов к посадке", - проинформировал представитель НАН.

Василевская и Новицкий прибыли на МКС 25 марта. На борту станции Василевской предстояло выполнить научную программу из пяти исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. В частности, представительница Белоруссии должна была провести спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты "Лактоферрин" и "Ураган". 

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