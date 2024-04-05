Украина и Латвия планируют начать совместное производство беспилотников

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что была достигнута договоренность об обучении в Латвии украинских военнослужащих

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Украина и Латвия планируют в скором времени запустить производство беспилотников для ВСУ. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ожидаем, что уже в ближайшее время запустим и совместное производство беспилотников для нужд украинских сил обороны", - написал Шмыгаль в Telegram-канале после переговоров со своей латвийской коллегой Эвикой Силиней.

Он добавил, что на встрече также обсуждалась тема совместного производства снарядов. По словам Шмыгаля, была достигнута договоренность и об обучении в Латвии украинских военнослужащих.

Шмыгаль также подтвердил ранее появившуюся на портале Delfi информацию о том, что Рига возьмет на себя обязательство тратить на помощь Киеву ежегодно 0,25% ВВП в течение трех лет.

В Киеве давно заявляют о нехватке снарядов и беспилотников для вооруженных сил. Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности ВСУ в боеприпасах. Власти Украины ищут способы перезапустить в стране производство вооружений и пытаются привлекать к сотрудничеству западные компании.