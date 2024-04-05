Начальники генштабов стран СНГ обсудили в Москве подходы к противодействию БПЛА

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что также был рассмотрен опыт разминирования в ходе СВО

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Начальники штабов государств-участников СНГ на заседании комитета в Москве обсудили современные подходы к противодействию беспилотникам и опыт разминирования в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, подводя итоги заседания.

"Участникам заседания была предоставлена возможность ознакомиться с современными образцами вооружения, созданными предприятиями российского ВПК (военно-промышленного комплекса - прим. ТАСС). Также они проинформированы о современных подходах к организации противодействия применению беспилотных летательных аппаратов и опыте выполнения задач по разминированию в ходе специальной военной операции", - сказал Герасимов.

Он также сообщил, что начальники генштабов стран СНГ уделили особое внимание перспективам совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Состоялось обсуждение текущих и перспективных задач развития совместных (объединенных) систем военного назначения. Особое внимание уделено перспективам совершенствования совместной системы связи и объединенной системы ПВО, а также подготовке национальных подразделений гуманитарного разминирования к выполнению задач по предназначению", - сказал Герасимов.