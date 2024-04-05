Лавров: перехваты на поле боя показывают, что солдатам ВСУ удобнее общаться на русском

Министр иностранных дел РФ, что украинских военных "ломают через колено, чтобы они этот язык забыли"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Перехваты переговоров украинских военных на линии фронта показывают, что даже им удобнее разговаривать на русском языке, но власти в Киеве насаждают свои порядки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине.

"Если вы слушаете перехваты с поле боя на линии соприкосновения специальной военной операции, даже военнослужащим ВСУ комфортнее говорить на русском языке. Но их ломают через колено, весь народ ломают через колено, чтобы они этот язык забыли", - подчеркнул он.

"Даже в быту, если вы будете разговаривать в школе на русском языке во время перемен, либо в магазин зайдете и обратитесь на русском - вам могут вменить административное нарушение, - уточнил министр. - Это при всем том, что подавляющее большинство украинцев по-прежнему разговаривают на русском, потому что им так удобно, потому что это традиции их семей, их родных". В частности, Лавров обратил внимание, что недавно мэром Киева Виталием Кличко было принято постановление, согласно которому никакие мероприятия не могут проводиться в столице Украины на русском языке.