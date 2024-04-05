Le Monde: на Западе обеспокоены укреплением военного потенциала РФ в зоне конфликта

В частности, речь идет об используемых Россией планирующих бомбах

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Военные и эксперты западных стран обеспокоены укреплением военного потенциала России в ходе спецоперации на Украине. Об этом написала французская газета Le Monde.

По оценке издания, усиление потенциала "может в перспективе дать преимущество Москве". В частности, речь идет об используемых РФ планирующих бомбах, которые могут выпускаться с расстояния в несколько десятков километров до предполагаемой цели.

Помимо этого, особое беспокойство на Западе вызывает пополнение Россией запасов ракет. "Первоначальный запас российских ракет, который до войны оценивался примерно в 2,5 -3 тыс. снарядов, также был недооценен примерно в 3 раза", - приводит Le Monde слова ассоциированного исследователя Фонда стратегических исследований Венсана Турре.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение о том, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине. Он заявил, что Россия победила в конфликте на Украине, в то время как НАТО потерпела поражение. По мнению политика, единственным разумным решением остаются мирные переговоры.