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ЦАМТО

Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов на миллион евро

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Дрон ВСУ в небе в районе Артемовска
Дрон ВСУ в небе в районе Артемовска.
Источник изображения: Фото: Getty Images

ЦАМТО, 4 апреля. Латвия в ближайшее время планирует отправить на Украину первую партию произведенных в стране дронов на сумму 1 млн. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня.

"Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на сумму 1 млн. евро на Украину. Дроны проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою", – сказала Э.Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которую транслировало латвийское телевидение.

Кроме того, Латвия может отправить вместе с дронами на Украину своих инструкторов для управления ими и впоследствии увеличить их число, сказала премьер.

По ее словам, всего в 2024 году Латвия запланировала выделить 9 млн. евро на поставку дронов Украине.

Кроме того, Э.Силиня сообщила, что доля Латвии в инициативе Чехии по поставкам боеприпасов Украине составит 10 млн. евро, а всего в 2024 году Рига выделит на поддержку Украины 0,25% ВВП.

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Страны
Латвия
Украина
Чехия
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