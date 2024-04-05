Кулеба пообещал "испортить вечеринку" в честь основания НАТО вопросами о Patriot

Глава МИД Украины вновь повторил, что у союзников Киева "много таких систем", и отметил, что вопрос о предоставлении их Киеву будет "в центре его усилий"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему придется "испортить вечеринку" в честь 75-летней годовщины основания НАТО очередными просьбами предоставить Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

"Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание касается Patriot. <...> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", - сказал он перед плановым заседанием Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД.

Кулеба вновь повторил, что у союзников Киева "много таких систем [Patriot]", и отметил, что вопрос о предоставлении их Украине будет "в центре его усилий" на этой встрече.

Настоятельные просьбы о передаче ЗРК Patriot звучат из Киева уже давно, причем нередко они выходят за пределы дипломатического языка общения. Ранее Кулеба в интервью агентству Reuters упрекнул союзников в том, что у них есть более 100 таких установок, но они не выделяют Украине даже пять-семь штук. А президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля заявил, что системы ПВО, которые есть в мире, не могут "просто пылиться на базах" и должны быть переданы Киеву.

Западные партнеры поставляли на Украину различные системы ПВО, однако в Киеве заявляют, что этого недостаточно.