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ТАСС

Кулеба пообещал "испортить вечеринку" в честь основания НАТО вопросами о Patriot

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Thomas Peter/ Pool Photo via AP

Глава МИД Украины вновь повторил, что у союзников Киева "много таких систем", и отметил, что вопрос о предоставлении их Киеву будет "в центре его усилий"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему придется "испортить вечеринку" в честь 75-летней годовщины основания НАТО очередными просьбами предоставить Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

"Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание касается Patriot. <...> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", - сказал он перед плановым заседанием Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД.

Кулеба вновь повторил, что у союзников Киева "много таких систем [Patriot]", и отметил, что вопрос о предоставлении их Украине будет "в центре его усилий" на этой встрече.

Настоятельные просьбы о передаче ЗРК Patriot звучат из Киева уже давно, причем нередко они выходят за пределы дипломатического языка общения. Ранее Кулеба в интервью агентству Reuters упрекнул союзников в том, что у них есть более 100 таких установок, но они не выделяют Украине даже пять-семь штук. А президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля заявил, что системы ПВО, которые есть в мире, не могут "просто пылиться на базах" и должны быть переданы Киеву.

Западные партнеры поставляли на Украину различные системы ПВО, однако в Киеве заявляют, что этого недостаточно. 

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Страны
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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